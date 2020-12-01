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1張圖看疫情：全美確診破1354萬 佛州逼近百萬

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

越南87天0病例破功 克羅埃西亞總理染疫隔離

編譯中心／綜合30日電
光是今年10月死於自殺的日本人數就超越全日本因新冠肺炎而死亡的人數，尤其對女性和學生的影響最顯著。（歐新社）
光是今年10月死於自殺的日本人數就超越全日本因新冠肺炎而死亡的人數，尤其對女性和學生的影響最顯著。（歐新社）

新冠肺炎疫情持續惡化，東歐克羅埃西亞總理普蘭科維奇確診，將自主隔離10天；亞洲越南在守了87天後，再度出現本土病例；日本則飽受疫情和經濟壓力，今年10月自殺人數超過死於疫情人數。

在東南亞各國中控疫成效較佳的越南，在連續87天沒有本土病例後，一名住在胡志明市的老師與同住的空服員友人密集接觸後確診，打破紀錄。

在東歐的克羅埃西亞，總理普蘭科維奇確認感染新冠肺炎，加上妻子兩天前也確診，因此普蘭科維奇已展開為期10天的自主隔離，居家辦公。

菲國馬尼拉禁報佳音

為防止疫情擴散，馬尼拉都會區17位市長決議，禁止平安夜報佳音及在政府辦公室舉行聖誕派對。菲律賓大學研究團隊預測，境內確診病例在年底前可能攀升到50萬例。菲律賓30日新增1773例確診，19人不治，累計43萬1630人確診、8392人病逝。

巴西累計確診達633例，聖保羅州11月30日起調升防疫警戒，圖為中國研發的疫苗運...
巴西累計確診達633例，聖保羅州11月30日起調升防疫警戒，圖為中國研發的疫苗運抵聖保羅州。（Getty Images）

巴西聖保羅防疫升級

巴西單日新增逾5萬染疫，聖保羅州30日宣布強化防疫，酒吧、餐廳和購物中心的顧客容量由60%降到40%，營業時間也從每天12小時減至10小時。

日本10月自殺數 超過染疫死

CNN報導，根據日本警察廳數據，今年10月共有2153名日本人自殺，而截至目前，日本共2087人死於新冠肺炎。其中，女性的自殺人數增加尤其多，比同期增加83%，男性則比同期增加22%。

而造成此情況的原因包括，女性多半從事旅館、餐飲和零售業等行業，這些產業受疫情影響最深，許多人都被裁員。此外，女性面對的家務及親職壓力更大。疫情也嚴重影響學生族群，可能與學校、社交環境脫軌，被迫面對親子關係及課業壓力。有調查顯示，75%日本學童因疫情感到壓力。

抗議疫情蔓延 斯里蘭卡監獄暴動

斯里蘭卡首都可倫坡外一所戒備森嚴的監獄，29日爆發受刑人暴動，抗議感染新冠肺炎人數激增，警方表示至少已有8人死亡，55人受傷。斯里蘭卡本月染疫死亡人數暴升6倍，達到116人；確診人數也翻增一倍多，來到2萬3484人。

澳洲大學包機接學生

 

澳洲總理莫里森從日本返國後進行隔離，11月30日成為澳洲第一位透過視訊向國會發表演說的領袖。此外，一批外籍學生30日搭乘包機降落在澳洲達爾文市，成為澳洲3月關閉邊界防堵疫情以來，第一批抵達澳洲的國際學生。

俄羅斯第2支疫苗大規模試驗

俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄羅斯計畫從30日起對18歲以上人士進行第2支新冠病毒疫苗EpiVacCorona的大規模試驗。

俄羅斯30日通報新增2萬6338例確診，其中莫斯科6511例、聖彼得堡3691例。全國累計229萬5654例確診。當局還通報過去24小時又有368人染疫死亡，總病歿數達到3萬9895人。

全球疫情表
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