領先全球！英國最快12•7接種 設疫苗部長監督

南韓12月3日舉行全國大學入學試，預計有近50萬學生參加，增加播疫風險。圖為家長為應試的子女祈禱。（歐新社）

新冠病毒肆虐，英國 將自12月7日起施打美國輝瑞疫苗 ，領先全球；防疫 刺激宅經濟，美國黑色星期五網購業績激增21.6%；南韓則因宅在家而心情鬱卒，家庭菸酒消費創新高。

彭博資訊報導，熟知內情的消息人士說，英國可望在本周初就核准輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗，成為全球第一個核准使用的國家。金融時報報導，疫苗獲通過後，第一批最快在12月7日施打。

英國政府引用特殊法規，允許藥品監管單位在英國準備脫歐之際，得以繞過歐盟，自行核准疫苗使用。英國藥品和醫療產品監管署已開始加速審核。英國並指派商業部次長札哈維（Nadhim Zahawi）擔任新創的疫苗部長，負責監督疫苗分配工作。

此外，英國政府表示，2周前爭取到500萬劑由美國藥廠莫德納（Moderna Inc）研發中的疫苗，29日再爭取到另外200萬劑。莫德納疫苗最快明春可供貨全歐。

倫敦反封城示威 155人被捕

此外，英國倫敦28日再有大規模示威，反對因應新冠疫情實施的防疫及封城措施，幾乎所有示威者都沒有戴口罩，也沒有保持安全社交距離，他們堵塞多條主要道路，並與警方發生激烈衝突。警方指控示威者違反防疫規定，拘捕最少155人。

印度製藥廠：2周內申請疫苗緊急使用許可

全球最大疫苗生產商印度血清研究所28日表示，將在兩周內申請新冠疫苗Covishield的緊急使用許可；儘管科學家對這支疫苗的防護率感到困惑，仍不會延宕疫苗的配送。Covishield疫苗是由英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作研發。

韓禁年末派對 非首都圈防疫升級

南韓新增450例確診，時隔4天降至500例以下，政府宣布收緊防疫措施，12月1日起全國非首都圈地區防疫升至第1.5階段，首都圈維持在第2階段，但強化特定場所規範。另外，總理丁世均宣布，在酒店和派對房等場所舉行的年末派對一律禁止，屬集體感染高危地點的桑拿浴室也需停業。教授樂器和唱歌的音樂班也要停運。

疫情自年初爆發以來，南韓政府為防疫呼籲民眾盡量減少外出，令許多人感到鬱悶，菸酒消費也因此創下新高紀錄。

印尼新增確診數創新高

印尼疫情工作小組公布數據顯示，29日新增6267例確診，一周內第3次創新高，病例總數達53萬4266例；另新增169人死亡，病歿總數達1萬6815人。印尼是東南亞確診和死亡病例最多的國家。