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德國確診突破百萬！退役機場變疫苗接種中心

編譯中心／綜合27日電
德國柏林本月起停用的泰格爾機場，當局如今重新賦予機場新任務，將充當疫苗接種中心。（路透）
德國柏林本月起停用的泰格爾機場，當局如今重新賦予機場新任務，將充當疫苗接種中心。（路透）

根據美國約翰霍普金斯大學最新數據，截至美東時間27日晚間，全球至少144萬1335人死於新冠肺炎，至少6153萬9536例確診。日本東京確診再創新高，單日新增570例；德國新增2.2萬例，將啟用機場作為疫苗接種中心。

德國負責疾病控防的羅伯特‧科赫研究所表示，德國單日新增確診逾2萬2000例，全國累計確診突破100萬例。本月起停用的柏林泰格爾機場（Tegel Airport）將迎接新任務，當局宣布將機場暫時充當疫苗接種中心。

日本東京都政府要求居酒屋等餐飲業者及卡拉OK，自28日起晚上十時前打烊，該政令將...
日本東京都政府要求居酒屋等餐飲業者及卡拉OK，自28日起晚上十時前打烊，該政令將持續至12月17日。圖為日本東京都知事小池百合子。（美聯社）

東京新增570例 皇室取消新年祝賀

NHK報導，東京都27日確診570例，超過21日的539例最高紀錄。東京都累計確診3萬9649例，目前共有61例重症患者，是5月解除緊急事態以來的新高紀錄。日本宮內廳宣布，將取消日皇每年1月2日舉行的新年祝賀活動，是1990年昭和天皇裕仁駕崩服喪期以來首次。

此外，沖繩知事玉城鄧尼因細菌性肺炎住院，他發燒到攝氏38度，將再次檢查是否感染新冠肺炎。沖繩縣27日新增38例，美軍相關人士占了8例，當地累計確診病例4169例。

英格蘭將實施嚴格防疫三級制

 

英國政府26日宣布，英格蘭地區12月2日結束封城後，將實施更嚴格的3級制防疫措施，估計約5500萬人受影響。根據統計，被畫入第2級地區有超過3200萬人，第3級有2300萬人；僅有約1%民眾居住在第1級疫情警報地區，能享有室內外上限6人聚會的自由。

這項解封措施26日宣布後，部分保守黨議員計畫在12月1日投下反對票。

韓媒：北韓圖駭研發疫苗企業

南韓中央防疫對策本部27日通報，境內新增確診569例，連續2天超過500例。當局預估疫情擴散態勢可能持續2周，29日將決定是否再調高防疫等級。韓聯社報導，新增病例包括525例社區感染，及44例境外感染移入。

此外，韓媒27日引述一名國會情報委員會成員的說法報導，北韓曾試圖駭入研發疫苗的南韓企業，但南韓情報機關阻止了他們的企圖。

澳洲維多利亞28天無新增病例

疫情在全球持續肆虐，但澳洲的防疫工作傳出好消息。曾經是澳洲疫情熱點的第二大州、維多利亞州27日宣布，該州已經28天沒有新增病例，這也是病毒被廣泛認為已根除的重要指標。

澳洲地方媒體27日報導，維多利亞州政府已准許澳洲網球協會（Tennis Australia）在澳洲網球公開賽開打前，讓選手在14天隔離期間接受訓練。

全球疫情表
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