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印度國際航班停飛令 延至年底

編譯中心╱綜合26日電

印度新冠肺炎確診病例持續上升，民航總局今天宣布，來往印度的國際客運航班暫時停飛命令，將延長到12月31日，但不適用特許班機。

不過，印度民航總局表示，特別批准的國際貨運營運與航班不適用停飛限制，主管當局也可能視具體情況，允許某些航線上經營定期的國際航班。

因控制疫情需要，印度民航總局日前宣布國際定期客運航班從3月23日起暫停營運，之後又因疫情數度延長國際客運航班的停飛令，當局上一次把停飛令延長到11月30日。

但為了撤僑需要，印度從5月起執行撤僑計畫，仍有撤僑專機前往其他國家；之後，印度從7月起根據與一些國家簽訂建立雙向空中走廊協定，讓這些國家有限度營運往返印度的國際航班。

印度已與美國、英國、阿拉伯聯合大公國、肯亞、不丹、法國等18個國家和地區簽有建立雙向空中走廊的協定，讓雙方的國際航班可在雙方領土間進行特殊的營運與飛航。

至於印度國內航班，由於印度政府急於拯救受疫情重創的經濟，已於5月25日恢復飛航。

印度是全球新冠肺炎疫情第二嚴重的國家，截至今天下午1時，累計病例達到926萬8273例，死亡人數達13 萬5281人。

由於印度民眾守法觀念薄弱，許多人不顧防疫規定，在節慶期間外出不戴口罩，或戴口罩露出口鼻，也沒有保持適當社交距離，市場更是人擠人，導致新德里等地每天新增確診病例再度攀升。

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