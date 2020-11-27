憂疫情蔓延 北韓突釋放收容所7000人

北韓一直對外宣稱境內零確診。(Getty Images)

聯合國北韓 人權專家昆塔納（Tomas Ojea Quintana）日前在一場會議上表示，北韓收容所最近釋放7000人，原因可能是擔心疫情 散播和無暇管理嚴重營養不良的囚犯。

昆塔納24日在首爾舉行的第17屆北韓自由移民人權國際議員聯盟（IPCNKR）閉幕致詞影片中說，已經聽說有消息指北韓收容所釋放7000名營養不良的囚犯，但他多次以聯合國的名義要求北韓提供相關資訊，包括釋放動機和囚犯性別等，北韓都不予回應。

韓媒東亞日報報導，北韓堅稱零確診，但擔心疫情在營養不良的囚犯間散播可能是促使北韓當局做出此一決定的動機。

昆塔納發表上述聲明前，自由亞洲電台最早揭露此消息，報導這些7000名囚犯可能來自北韓境內25個收容所，囚犯被釋放之後，將交由地方政府及周邊地區局民管理，引發當地居民的不滿和不安。

據韓聯社報導，南韓國防部證實，10日開始在京畿道漣川郡的陸軍第五師新兵教育隊受訓的60名新兵確診新冠肺炎，是軍隊迄今規模最大群聚感染。由於軍隊內疫情異常嚴峻，國防部決定截至12月7日禁止全體官兵休假、外出。

報導指出，爆發群聚感染的駐地官兵超過1100人。但因檢測仍未結束，確診病例可能攀升。軍方表示，由發燒等症狀出現時間點和潛伏期來看，不排除病毒從外部輸入，目前感染源尚未確定。

南韓國際廣播電台報導，國防部緊急召開會議，決定將全國所有部隊保持社交距離措施上調至第2.5階段，截至12月7日禁止全體官兵休假和外出，禁止各部隊舉行私人聚會聚餐，並禁止軍人和軍務員打高爾夫；其餘活動、訪問、出差和會議原則上也被禁止；各部隊還須盡量減少野外訓練，訓練時須徹底遵守防疫規定。

另據朝日新聞報導，日本東京 都政府25日宣布，居酒屋等餐飲業者及卡拉OK必須於晚間10點前打烊，28日生效。該政令將持續20天，至下月17日結束。這是日本東京繼春季「第一波疫情」和夏季「第二波疫情」後，再度限制經濟活動防止疫情傳播。

東京都政府針對20天內配合提早打烊的中小型業者，將一律支付40萬日圓（約3萬美元）的補助。東京都知事小池百合子呼籲民眾說：「希望大家盡量避免非必要緊急外出。」

日本北海道同樣疫情延燒，最大城市札幌市象徵性的「封城」原本於27日截止，北海道政府決定延長兩周，進一步籲請有陪侍店家暫時停業，並擴大提前結束供酒店家區域。

由於這項政策只是政府對業者的呼籲，並無法律強制力，因此，北海道政府也呼籲民眾及遊客不要去不配合籲請的店家消費。