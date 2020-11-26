我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

防疫 英法聖誕前鬆綁 德延長限制令

編譯中心╱綜合25日電
德國總理梅克爾表示，她與16名邦總理同意至少把防疫令延長至12月20日。圖為不來梅購物街上冷清的聖誕節景象。(歐新社)
德國總理梅克爾表示，她與16名邦總理同意至少把防疫令延長至12月20日。圖為不來梅購物街上冷清的聖誕節景象。(歐新社)

正當美國疲於應付疫情，英法等歐洲國家卻在聖誕節前逐步放寬防疫限制，惟德國認為「目前感染數字還太高」，考慮把防疫限制延長至明年1月。

法國總統馬克宏昨晚在電視演說中宣布，商家可於28日恢復營業，全國性的居家令也將於12月15日起取消。「我們可以不必取得批准就旅行，包括跨區旅行，也可以跟家人共度聖誕節。」但他也警告，為了避免第三波疫情，有些限制仍會繼續實施。

英國當局也宣布，聖誕節期間，準備利用互助泡泡的方式，開放家人團聚，全國社交聚會及旅行的限制措施將放寬。

位於南半球的澳洲，人口最多的新南威爾斯州已經三周未出現本土感染病例，州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）今天宣布放寬社交距離措施，並允許企業讓員工回到公司上班。

相對於英法澳的鬆綁，德國反其道，總理梅克爾表示「目前感染數字還太高」，因此她與16名邦總理都同意至少把新冠病毒防疫限制令延長實施至12月20日，甚至非常可能延長施行至明年1月。

數據顯示，德國境內確診累計96萬1320例，死亡人數累計1萬4771人，並於於本月2日實施為期一個月的部分封鎖令，以遏制席捲歐洲大部分地區的第二波疫情。酒吧、餐廳都得關門，但學校和商家保持開放。

另根據美國約翰霍普金斯大學統計，全球累計確診總數逼近6000萬例、超過140萬人病故。

聖誕節 疫情 防疫

上一則

英國擬花費3.3億美元 協助電信業者換掉華為5G設備

下一則

俄稱自家疫苗「便宜、有效」 普亭卻不打

延伸閱讀

紐約州日增新冠確診超6000 創半年新高 葛謨籲嚴格防疫

紐約州日增新冠確診超6000 創半年新高 葛謨籲嚴格防疫

疫情升溫 日本經濟再生大臣：今後3周是勝負關鍵

疫情升溫 日本經濟再生大臣：今後3周是勝負關鍵
川普防疫做太糟！歐巴馬酸：有些事不難 像別罵專家蠢

川普防疫做太糟！歐巴馬酸：有些事不難 像別罵專家蠢
假日季 紐約將增20%新冠病例…橋樑公路設卡 嚴查外州車輛

假日季 紐約將增20%新冠病例…橋樑公路設卡 嚴查外州車輛

熱門新聞

詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25
泰王瓦吉拉隆功和王后素提達搭乘新通車的捷運，臣子和官員坐在地上。（路透）

泰王秀親民搭捷運「踩紅毯坐軟墊」 一旁臣子全坐地上

2020-11-18 01:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？