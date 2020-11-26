防疫 英法聖誕前鬆綁 德延長限制令

德國總理梅克爾表示，她與16名邦總理同意至少把防疫令延長至12月20日。圖為不來梅購物街上冷清的聖誕節景象。(歐新社)

正當美國疲於應付疫情 ，英法等歐洲國家卻在聖誕節 前逐步放寬防疫 限制，惟德國認為「目前感染數字還太高」，考慮把防疫限制延長至明年1月。

法國總統馬克宏昨晚在電視演說中宣布，商家可於28日恢復營業，全國性的居家令也將於12月15日起取消。「我們可以不必取得批准就旅行，包括跨區旅行，也可以跟家人共度聖誕節。」但他也警告，為了避免第三波疫情，有些限制仍會繼續實施。

英國當局也宣布，聖誕節期間，準備利用互助泡泡的方式，開放家人團聚，全國社交聚會及旅行的限制措施將放寬。

位於南半球的澳洲，人口最多的新南威爾斯州已經三周未出現本土感染病例，州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）今天宣布放寬社交距離措施，並允許企業讓員工回到公司上班。

相對於英法澳的鬆綁，德國反其道，總理梅克爾表示「目前感染數字還太高」，因此她與16名邦總理都同意至少把新冠病毒防疫限制令延長實施至12月20日，甚至非常可能延長施行至明年1月。

數據顯示，德國境內確診累計96萬1320例，死亡人數累計1萬4771人，並於於本月2日實施為期一個月的部分封鎖令，以遏制席捲歐洲大部分地區的第二波疫情。酒吧、餐廳都得關門，但學校和商家保持開放。

另根據美國約翰霍普金斯大學統計，全球累計確診總數逼近6000萬例、超過140萬人病故。