俄稱自家疫苗「便宜、有效」 普亭卻不打

儘管試驗結果樂觀，但克里姆林宮發言人指，總統普亭（圖中）不會接種「未經認證」的疫苗。(路透)

新冠疫情全球大流行，外界關注新冠疫苗 進展，俄羅斯 24日宣布研發的「史普尼克5號」（Sputnik V）疫苗，第二次中期分析結果顯示效用率達95%，不過總統普亭 至今尚未接種自家產的新冠病毒疫苗。

資助史普尼克5號疫苗計畫的俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）表示，史普尼克5號臨的床試驗數據顯示，在第28天的預防效果達91.4%，第42天的預防效果更超過95%。

同時疫苗的價格將明顯低於其他具有類似療效水準的競爭對手。售價每人兩劑將低於20美元，俄羅斯公民更可以免費接種，計畫明年在國內外生產超過10億劑疫苗，期望在明年2月推出。

儘管試驗結果樂觀，但俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitriy Peskov）指，普亭不會接種「未經認證」的疫苗，並強調：「我們尚未展開全面疫苗接種，國家元首不能作為志願者參加疫苗接種，這是不可能的」。普亭此前曾指史普尼克5號為「全球第一」獲批的新冠疫苗。

發言人也表示，該疫苗的研發快將完結，倘普京認為他有需要接種疫苗，他會再向公眾公布其決定。

不過也有人擔心史普尼克5號的試驗數據，是為了與輝瑞等其他家疫苗競爭才匆促趕工出來，在今年8月；疫苗人體三期試驗完成之前，史普尼克5號的戳刺試驗就已經被俄羅斯政府批准。本月早些時候，西伯利亞阿爾泰地區更有三名一線醫務人員，在接受一定劑量的史普尼克5號後，呈陽性反應。

薩塞克斯大學（University of Sussex）科學政策研究部的亞伯（Ohid Yaqub）博士就抨擊，稱克里姆林宮以「豬肉桶疫苗民族主義」破壞了人們對疫苗的信任。

雖然大多數專家都同意史普尼克5號的有效聲明為時過早，但從好的方面來看，數據還是帶來一些額外的希望，即其他正在開發的疫苗也有望能對抗新冠病毒。雷丁大學（University of Reading）的病毒學教授瓊斯（Ian Jones）表示，史普尼克5號的結果令人「印象深刻」，但也補充說只有在所有數據都發布後，才能進行全面比較。