今年太混亂…牛津字典「2020年代表字」難產

2020年動盪不安,牛津英語大辭典(Oxford English Dictionary)表示,由於語言不斷迅速適應新情勢,無法一如傳統選出單一年度代表字,而是改為探討今年語言發展得有多快、多深遠。

CNN報導,牛津英語大辭典今年的報告名為「空前一年的詞彙」(Words of an Unprecedented Year);「空前」這個形容詞本身的使用次數在今年就非常頻繁。報告寫道:「不過今年真正空前的,是英語系國家以超快速度累積新冠病毒(COVID-19)新的集體字彙,並迅速成為語言的核心。」

報告依據字彙使用的高峰期,詳細說明特定月份最重要的代表字。

今年1月,澳洲遭逢歷來最嚴重的野火季,當時代表字為「叢林大火」(bushfire);2月,美國總統川普的彈劾審判終結,當時最重要的字彙為「宣告無罪」(acquittal)。

自3月以後,與新冠疫情有關的字詞開始稱霸,包括COVID-19、封鎖(lockdown)、社交距離(social distancing)和解封(reopening)。

6月間,「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)使用量大爆發,接著是「取消文化」(cancel culture)和「非裔、原住民與其他有色人種」(Black, indigenous and other people of color)的英文縮寫BIPOC。

8月的代表字為「郵寄」(Mail-in)和「白俄羅斯 人」(Belarusian),分指美國總統大選 的郵寄投票和白俄羅斯總統魯卡申柯。

9月時,英國政府把大規模新冠病毒採檢計畫命名為「射月」(Moonshot);10月間,「淨零」(net zero)和「超級傳播者」(super spreader)兩字特別突出。

「淨零」指的是中國 國家主席習近平承諾中國要在2060年之前實現碳中和(carbon neutral)目標;「超級傳播者」一詞使用率大增,則是因為美國白宮舉行聯邦最高法院大法官提名儀式後出現新冠群聚感染。根據牛津英語大辭典,「超級傳播者」一詞可追溯到70年代。

牛津英語大辭典2019年度代表字為「氣候緊急狀態」(climate emergency);2018年則為「有毒」(toxic)。