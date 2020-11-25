我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

今年太混亂…牛津字典「2020年代表字」難產

編譯中心／綜合24日電

2020年動盪不安，牛津英語大辭典（Oxford English Dictionary）表示，由於語言不斷迅速適應新情勢，無法一如傳統選出單一年度代表字，而是改為探討今年語言發展得有多快、多深遠。

CNN報導，牛津英語大辭典今年的報告名為「空前一年的詞彙」（Words of an Unprecedented Year）；「空前」這個形容詞本身的使用次數在今年就非常頻繁。報告寫道：「不過今年真正空前的，是英語系國家以超快速度累積新冠病毒（COVID-19）新的集體字彙，並迅速成為語言的核心。」

報告依據字彙使用的高峰期，詳細說明特定月份最重要的代表字。

今年1月，澳洲遭逢歷來最嚴重的野火季，當時代表字為「叢林大火」（bushfire）；2月，美國總統川普的彈劾審判終結，當時最重要的字彙為「宣告無罪」（acquittal）。

自3月以後，與新冠疫情有關的字詞開始稱霸，包括COVID-19、封鎖（lockdown）、社交距離（social distancing）和解封（reopening）。

6月間，「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）使用量大爆發，接著是「取消文化」（cancel culture）和「非裔、原住民與其他有色人種」（Black, indigenous and other people of color）的英文縮寫BIPOC。

8月的代表字為「郵寄」（Mail-in）和「白俄羅斯人」（Belarusian），分指美國總統大選的郵寄投票和白俄羅斯總統魯卡申柯。

9月時，英國政府把大規模新冠病毒採檢計畫命名為「射月」（Moonshot）；10月間，「淨零」（net zero）和「超級傳播者」（super spreader）兩字特別突出。

「淨零」指的是中國國家主席習近平承諾中國要在2060年之前實現碳中和（carbon neutral）目標；「超級傳播者」一詞使用率大增，則是因為美國白宮舉行聯邦最高法院大法官提名儀式後出現新冠群聚感染。根據牛津英語大辭典，「超級傳播者」一詞可追溯到70年代。

牛津英語大辭典2019年度代表字為「氣候緊急狀態」（climate emergency）；2018年則為「有毒」（toxic）。

美國總統大選 中國 俄羅斯

上一則

巴黎警強拆難民營！搖晃帳篷甩出人 抵抗就警棍攻擊

下一則

澳航要國際客打疫苗才准上機 英、德將放防疫聖誕假

延伸閱讀

2020年太混亂 牛津字典選不出年度代表字

2020年太混亂 牛津字典選不出年度代表字
價格低、易配送 牛津疫苗保護力達90% 每劑成本僅2.5元

價格低、易配送 牛津疫苗保護力達90% 每劑成本僅2.5元
白俄羅斯反對派揚言26日大罷工 首都10萬人抗議

白俄羅斯反對派揚言26日大罷工 首都10萬人抗議
不怕警方揚言開火 白俄首都又有數萬人上街示威

不怕警方揚言開火 白俄首都又有數萬人上街示威

熱門新聞

詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06
泰王瓦吉拉隆功和王后素提達搭乘新通車的捷運，臣子和官員坐在地上。（路透）

泰王秀親民搭捷運「踩紅毯坐軟墊」 一旁臣子全坐地上

2020-11-18 01:54
阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情