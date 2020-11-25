澳航要國際客打疫苗才准上機 英、德將放防疫聖誕假

英格蘭地區封城措施即將在12月2日解禁，英相強生宣布，解禁後將重新實施3級疫情警報系統。圖為倫敦民眾戴口罩購物。（Getty Images）

美國約翰霍普金斯大學網站顯示，截至美東時間24日晚，全球至少5959萬7658人確診新冠肺炎、140萬5788人不治。對聖誕、新年假期將至，英國、德國將放防疫 聖誕假，不過亞洲疫情 仍不穩，南韓可能提升防疫等級；澳洲航空公司（Qantas）計畫要求國際旅客搭機前，必須注射新冠疫苗。

澳航24日表示，未來將要求國際旅客在搭機前，須注射新冠疫苗。同時，澳洲疫情重災區維多利亞州表示，目前沒有治療中病例，這是8個多月來首見，顯示病毒正持續有效地消減中。

英國英格蘭、威爾斯、蘇格蘭與北愛爾蘭政府24日達成共識，決定放5天防疫聖誕假，讓民眾在12月23日至27日內互訪，最多可達3個家庭，但必須成員固定；「聖誕防疫泡泡」期間，四地區間的交通禁令也將鬆綁。此外，當局將放寬防疫規定，12月15日起來自新冠疫情高風險國家的旅客，若在入境隔離的第五天，病毒檢測呈現陰性，即可免除隔離。

德國媒體報導，德國政府領導階層已針對聖誕節和新年慶祝活動的防疫草案達成共識，根據草案，12月23日到1月1日間，兩個以上的家庭聚會最多10人可以一起慶祝聖誕節和跨年夜，14歲以下兒童不列入計算，教堂可能會被允許主辦節慶儀式，可能會禁止在公共場所施放煙火。

俄：自製疫苗防護率逾95%

俄羅斯主權財富基金負責人24日說，俄羅斯「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗在國際市場上的售價，約為每人兩劑低於20美元，莫斯科計畫明年生產超過10億劑疫苗。俄羅斯24日通報新增491人染疫死亡，創下單日新高，同時新增2萬4326人確診。

巴西病毒傳染數 創5月來新高

巴西疫情回溫，英國倫敦帝國學院最新研究指出，巴西的新冠病毒傳染數為1.30，意味著每100人將傳染給另外130人，創5月24日以來新高，聖保羅州衛生廳數據也顯示，過去兩周因新冠疾病住院的人數約增加18%。

法逾5萬人死 商家28日起復工 餐廳得等1月

此外，法國封城至今已3周，24日疫情總死亡人數正式突破5萬大關，但23日新增確診下降到9000多人，總統馬克宏24日晚宣布將啟動3段式解封：商家28日可復業，預計12月中起民眾可自由移動，與家人團聚過聖誕，餐廳則在1月20日後才能恢復營業。

伊朗確診再創高 加薩走廊也不妙

中東疫情最嚴重的國家伊朗，24日通報新增確診1萬3721例，創下新高紀錄，又有483人染疫死亡，接近最高紀錄。伊朗確診總數達到88萬542例，病歿總數達到4萬5738人。

此外，巴勒斯坦衛生官員23日表示，加薩地區人口稠密，染疫的人愈來愈多，疫情正在失控。加薩地區衛生部在11月20日到21日間通報新增890起病例，創單日新高。加薩地區累計1萬5450起確診病例，其中70人病故。

新加坡 連14天 沒本土案例

截至24日，新加坡連續14天未出現本土確診案例，是自1月底出現首起確診案例以來首見。

新加坡衛生部通報，24日境內新增18起確診案例，都是境外移入個案，包括2名新加坡公民及14名持工作簽證入境的外籍人士。星國累計確診人數為5萬8183人，目前病故人數維持28人。

對於新加坡維持14天未出現本土確診案例，旅星多年、具有公共政策背景的醫師賴育宏受訪表示，目前還不能排除有無症狀的案例隱藏在社區中，仍須保持謹慎。