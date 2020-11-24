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義大利逾5萬染疫死 英、德最快下個月打疫苗

編譯中心／綜合23日電
義大利疫情嚴峻，23日通報新增630人死亡，成為繼美國、巴西、印度、墨西哥、英國後，全球第6個病歿人數突破5萬的國家。（路透）
義大利疫情嚴峻，23日通報新增630人死亡，成為繼美國、巴西、印度、墨西哥、英國後，全球第6個病歿人數突破5萬的國家。（路透）

路透統計各國發布資料顯示，中東波斯灣6國超過100萬人確診新冠肺炎，印尼染疫總數突破50萬大關，俄羅斯則新增2萬5173人確診，創新高紀錄。英格蘭地區封城措施將在12月2日解禁，英相強生宣布，解禁後將重新實施3級疫情警報系統，健身房和非必要商店將能恢復營業。

義大利23日通報新增2萬2930例確診、630人死亡，累計確診143萬1795例、不治5萬453人，讓該國成為繼美國、巴西、印度、墨西哥、英國後，全球第6個病歿人數突破5萬的國家，也是歐洲第2個病歿人數突破5萬的國家。

此外，西班牙王室23日表示，現年52歲的國王菲利佩因接觸一名確診者，目前正自主隔離10天。

波斯灣6國 確診破百萬

波斯灣合作理事會（GCC）成員國分別為科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國(UAE)、阿曼、沙烏地阿拉伯、巴林，23日通報確診總數達100萬845人，其中9160人染疫死亡。

東南亞確診和染疫死亡最多的國家印尼，境內確診總數23日突破50萬大關，單日新增4442人確診。另外，又有118人染疫死亡，累計1萬6002人不治。同樣疫情嚴峻的俄羅斯，23日通報新增2萬5173人確診創新高，同時有361人染疫不治；全國累計211萬4502人確診、3萬6540人死亡。

墨西哥方面，當局22日通報新增9187人確診，是第3次單日新增超過9000例，確診總數達到104萬1875人。又有逾303人染疫不治，死亡總數達10萬1676人。

日本札幌 暫停振興旅遊

日本疫情延燒，東京都23日新增314例確診，北海道疫情也急速升溫，地方政府已決定暫時將第一大城札幌市，排除在中央政府振興旅遊方案外，盼遏止疫情持續擴散。

此外，NHK報導，宮城縣議會疑似爆發疫情，21日發現一名議員染疫後，隨後針對所有人員進行檢測，截至23日共有8名自民黨議員和2名職員確診。

英可望12月初打疫苗 比美還快

全球研發新冠疫苗頻頻傳出好消息，各國對於接下來的疫苗接種計畫也各有規劃，美國與德國預計最快下個月開始接種，西班牙則預計明年1月展開接種。英國可望本周批准使用輝瑞疫苗，12月1日起提供大規模接種，時程比美國的12月11日還早。

英國監管部門本周將批准輝瑞及BioNTech合作研發的疫苗。英國「每日電訊報」引述政府消息人士說法，國家醫療保健服務（NHS）已被告知要在12月1日前準備好施打疫苗，時程比美國的12月11日還早。英國已訂購4000萬劑疫苗，若監管部門批准，預料年底前將有1000萬劑疫苗可用，足以保護500萬人。

德國衛生部長史巴恩表示，德國最快可能將於下個月展開疫苗接種工作。史巴恩表示，他已要求德國聯邦各邦在12月中以前準備好疫苗接種中心，目前一切順利進行中。

西班牙是歐盟首個確診破一百萬宗的國家，路透報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）22日表示，西班牙將設1.3萬個接種點於明年1月展開全面的冠狀病毒疫苗接種計畫。西班牙和德國將是歐盟中率先擬定好完整接種計畫的國家。

全球疫情表
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