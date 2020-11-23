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1張圖看疫情：全美確診破1224萬例 紐約州逼近60萬

牛津新冠疫苗保護力僅70% BBC直言：令人失望

因疫情失業、流落街頭 日本壯年男自殺率大增

編譯中心／綜合22日電
瑞士疫情情勢相當嚴峻，圖為日內瓦大學醫院醫護人員18日在中重度病房內為一名病患進行檢查畫面。（歐新社）
瑞士疫情情勢相當嚴峻，圖為日內瓦大學醫院醫護人員18日在中重度病房內為一名病患進行檢查畫面。（歐新社）

日本疫情近日復燃，重創經濟之餘也使就業市場慘淡，厚勞省表示，今年壯年男性自殺人數持續增加，9月有700多位壯年男性自殺，連續2個月超過去年同期。

大阪確診創高 連2日超過400例

大阪府22日新增490例確診，連續2天單日確診超過400例，甚至超過東京都的391例。日本疫情嚴峻，全民心情低落，走上絕路者大增，NHK報導，厚勞省表示，今年9月全日本自殺女性640人，連續4個月超過去年同期，20多歲到50多歲男性有705人自殺，較去年同期增加56人，成長率8.6%。

致力防治自殺的非營利組織表示，應該是疫情影響，造成非正規僱用者及自行開業者被逼上絕路，政府有必要持續推動保障就業政策。很多壯年男性向非營利組織求援，其中理由包括「受疫情影響沒有工作，繳不出房租」、「沒有工作，連回老家的交通費都拿不出來」等，有人因此被迫露宿街頭。

另據帝國資料調查公司（Teikoku Databank）表示，受到疫情影響，今年2月以來已有700間公司倒閉。

要高危者寫臨終治療 瑞士醫挨轟

路透報導，瑞士重症醫學會（SGI）上周示警，該國加護病房床位將用罄，並呼籲60歲以上或有慢性病史等新冠高危族群，提前寫下臨終護理的願望以防萬一，但此舉動立刻引發批評。

瑞士老年人組織Schweiz Pro Senectute說，這些醫生們的呼籲為時過早且很過分。但SGI認為，在疫情之下，這種的病人法令是必要的，「這將為你的親屬，以及加護病房中的團隊提供支持，因為他們可以根據患者個人意願做出決定，以最佳方式進行治療。」

隨著衛生系統努力應對不斷飆升的感染率，在加護病房中利用有限資源和空間工作的醫療人員，有時面臨到令人痛苦的困境，圍繞治療新冠肺炎疾病患者的倫理問題已促使英國政府進行審查，並在德國引發訴訟。

疫情 日本 就業

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