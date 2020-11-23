韓連5天確診破300例 首爾防疫升級 關酒吧、夜店

南韓疫情快速反彈，政府考慮上調首都圈防疫級別。（歐新社）

新冠肺炎疫情 未見趨緩，美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至22日晚間，全球累計至少5834萬4477例確診、138萬6051人病歿。南韓連5日確診破300例，將關閉首爾地區酒吧夜店；在重災區歐洲，法國疫情趨緩，將在未來幾周鬆綁，但英國 、德國疫情嚴峻，將延長防疫 限制。

韓聯社報導，南韓新增330例確診，單日新增病例連續第5天破300例，政府決定自24日零時，把首都圈及全羅道防疫響應級別分別上調至2級和1.5級，將持續實施至12月7日為止。意味著首爾將關閉夜店、酒吧等場所，KTV必須在晚上9時前關門，咖啡店只允許外帶，餐廳在晚上9時後也只可外帶。

德國增1.5萬例 持續封鎖

德國官方22日數據顯示，新增1萬5741人確診、138人不治，累計91萬8269人染疫、1萬4022人病故。德國從2日起實施一個月「輕度封鎖」，但確診人數並未下降，因此相關防疫措施將延長到12月。

英國逾5.5萬死 限制趨嚴

官方數據顯示，英國22日通報新增1萬8662例確診、398人不治。英國首相辦公室發表聲明說，英格蘭防疫封鎖將於12月2日結束，之後各地區將依疫情恢復實施3級制防疫措施，標準將比過去更嚴格。英國確診病例超過140萬例，不治人數更逾5.5萬人，居全歐之冠。

西班牙加泰隆尼亞將逐步解封，但夜生活場所暫不鬆綁。年輕人21日晚在巴塞隆納露天跳舞示威，促當局開放夜生活娛樂場所。（Getty Images）

加泰隆尼亞、法國 逐步解禁

為控制疫情傳播而封城逾一個月的西班牙加泰隆尼亞，從23日起將分4階段放寬防疫限制。第一階段是重開酒吧、餐廳，在維持三成以下入座率的情况下，可以營業至下午5時。

與此同時，戲院、音樂廳等不足600個座位的文娛場所和體育設施，可以開放一半，但維持宵禁並限制夜生活娛樂場所；21日晚當地年輕人聚集在巴塞隆納露天跳舞，呼籲開放夜生活場所。

法國則預計在未來幾周分3階段鬆綁。法國衛生部數據顯示，22日新增1萬3157例確診、215人不治，累計214萬人染疫、4萬8732人病故。總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日將就疫情形勢向全國人民發表演說，且可能宣布鬆綁部分自10 月30日開始實施的防疫限制措施。

澳洲方面，隨著大多數地區已連續幾周沒有出現新增社區感染或死亡病例，境內22日向正常生活又邁進一步，開放部分內部邊界，並放寬受疫情影響地區的限制。