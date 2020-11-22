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加拿大疫情惡化病房擠爆！多倫多再度封城28天

編譯中心／綜合21日電
加拿大疫情急速惡化，多倫多市民20日在超市外排隊等待購物。（新華社）
加拿大疫情急速惡化，多倫多市民20日在超市外排隊等待購物。（新華社）

新冠肺炎疫情入秋後復燃猛烈，東歐地區確診病例21日突破500萬，不少歐洲政府正推動全國或特定區域普篩計畫，盼在聖誕節前遏止疫情；加拿大安大略省疫情急速惡化，省內最大城市多倫多和皮爾區將封城28天。

加拿大至今累計超過32萬人確診，逾1. 1萬人死亡。為了防止醫療系統崩潰，安大略省宣布最大城市多倫多和皮爾區從23日凌晨開始封城28天至12月21日，期間禁止餐廳內用，並關閉健身房、美容院等非必要商業活動；室內所有公共活動及社交聚會也禁止，戶外活動則限制在10人內；公立學校不停課，大學則改為線上授課。

在安大略省，皮爾區和士嘉堡市已出現醫院病房爆滿的情況。而在政府宣布即將封城後，各地超市、商場湧入人潮，不僅購買日常用品和糧食，也先買好聖誕禮物；為此，多倫多很多大型商場20日延遲到晚上10時才關門，周末也延到晚上9時關門。

俄再創單日新高紀錄

路透統計顯示，東歐確診病例21日破500萬大關，通報病例數為全歐最多，此地區包括白俄羅斯、捷克、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯和烏克蘭等國，其中俄羅斯、波蘭及烏克蘭名列全球病例數最多的20國中。

俄羅斯近來病例數激增，已突破200萬大關，21日通報新增2萬4822例確診，再創單日新高紀錄。捷克當局21日數據顯示，境內不治數在11月增加一倍，官方通報病亡總數達到7021人，在10月底僅有3523人。

華爾街日報報導，奧地利20日宣布全國普篩，先從教師、警察開始，預計12月中以前完成，目標是至少能讓全國部分地區解除封城，讓民眾安心過聖誕。

日本部分暫停國旅

日本21日新增2596例，連續4天創新高，東京新增539例，連續3天單日新增逾500例，大阪也新增415例，連3天創新高。首相菅義偉表明，擬修正振興旅遊方案Go To Travel，在疫情擴散地區暫時停止接受民眾新增預約。南韓方面，新增確診病例386例，累計確診3萬403例。

土耳增5532確診 周末局部宵禁

土耳其21日通報新增5532人確診，創單日最高紀錄，累計確診44萬805例；同日新增135人不治，累計病故1萬2219例。土耳其21日開始祭出局部周末宵禁，並限制餐廳、咖啡店和購物中心營業時間等。

法國疫情趨緩 擬局部鬆綁

法國新增1萬7881人確診、276人染疫不治，都較昨日降低。法國總統馬克宏預定24日針對疫情發表全國演說，可能宣布部分鬆綁自10月30日起實施的全國封鎖措施，零售業可望重開，販售服飾、玩具等非民生必需品。法國總理卡斯泰表示，希望這在幾天內實現。

英國新增1萬9875人確診，另有341人不治，數據均較前一天減少；義大利則通報新增3萬4767人確診、死亡新增692例，也較昨天下降。

全球疫情表
全球疫情表

疫情 封城 俄羅斯

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