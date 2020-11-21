第三波疫情來襲？印度染疫破900萬人 墨西哥逾10萬死

印度累計確診病例20日破900萬，孟買20日慶祝印度教太陽神節，卻無人帶口罩。（路透）

截至美東時間20日晚間8時，全球累計至少有5743萬2253例新冠肺炎確診，其中至少有136萬9817人死亡。日本疫情 飆升，連兩日新增超過2000例，沖繩新增確診新高，憂心第三波疫情到來；印度確診病例破900萬，疫情僅次於美國 ；巴西染疫數破600萬例，先前備受外界關注的原住民保留地，疫情更是不斷飆升。

南亞國家印度疫情加劇，累計確診病例在20日破900萬，嚴峻程度目前在全球僅次於累計確診數破1200萬的美國。首都新德里單日新增確診病例數創新高，累計確診數已飆破50萬。當地家屬爭搶醫院床位，政府App顯示，截至19日加護病房配備呼吸器病床的占床率已超過90%。

巴西逾600萬染疫

中南美洲疫情最嚴重的巴西，境內感染人數20日累計破600萬人，成為繼美國與印度之後，全球第3個確診破600萬例的國家。巴西新增3萬8397起確診病例、552起死亡病例，官方染疫病故人數增至16萬8613人。據19日公布的一份報告，巴西亞諾馬米族（Yanomami）原住民保留地疫情「完全失控」，3個月內病例幾乎增加3倍。

墨西哥境內染疫死亡人數突破10萬，成為全世界第4個累計新冠肺炎死亡病例數超過10萬人的國家。（ 路透）

墨西哥19日通報，境內染疫死亡人數突破10萬，成為全世界第4個累計新冠肺炎死亡病例數超過10萬人的國家。不過當局表示，單日確診病例數近幾周雖有再度攀升現象，但死亡人數則維持下降趨勢。

南韓染疫數破3萬例

南韓中央防疫對策本部通報，截至20日凌晨零時，新增363例確診，連續3天單日確診超過300例，累計確診來到3萬17例，共有501名患者不治。當局20日宣布「第三次大流行」已開始，呼籲民眾減少年末聚會活動。

日本增2425例確診

日本20日新增新冠肺炎確診病例2425例，創單日新高紀錄，其中東京都占522例，連續兩天單日逾500例。由專家等參與的日本政府防疫分科會，呼籲政府調整振興國旅的方案。沖繩縣20日通報單日確診病例創3個月來新高，知事玉城鄧尼認為，「第三波疫情毫無疑問已經到來」。由於日本21日起將放3天連假，醫師擔憂人員跨縣移動將造成沖繩病例攀升。

烏克蘭增1.4萬例 立陶宛防長確診

烏克蘭衛生部長史蒂巴諾夫（Maksym Stepanov）20日通報，境內新增1萬4575例確診，打破19日創下的單日最高紀錄1萬3357例。如今烏克蘭累計確診人數攀升到59萬8085人，其中1萬598人病歿。

此外，美國國防部19日表示，立陶宛大使館20日通知，立陶宛國防部長卡羅布利斯（Raimundas Karoblis）經COVID-19病毒篩檢呈陽性反應；而13日在五角大廈與卡羅布利斯會面的美國國防部主管政策次卿塔達（Anthony Tata），19日也確診染疫。

廚師疫調說謊 南澳州提前解封

澳洲南澳州今天宣布，由於一名確診的披薩店廚師對染疫途徑說謊，誤導疫調人員，因此原定為期6天的「斷路器」防疫封鎖措施將提前解除。