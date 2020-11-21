普亭開會1.5小時4度狂咳 克宮「修片」粉飾

俄羅斯總統普亭18日召開視訊會議，但會開到一半卻突然咳嗽不止，沒辦法好好把話說完。克林姆林宮一方面否認他有健康問題，又上傳動過手腳的影像。(翻攝MailOnline)

俄羅斯 總統普亭 18日召開視訊會議 ，和高級官員討論新冠肺炎帶來的嚴重財政問題，但會開到一半卻突然咳嗽不止，沒辦法好好把話說完。克林姆林宮一方面斷然否認他有健康問題，卻又上傳動過手腳的影像，企圖粉飾太平。

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新增2.4萬確診創新高

俄羅斯20日通報，過去24小時境內新增2萬4318例確診，創下單日新高紀錄。俄羅斯當局表示，新增確診病例當中，有6902例出現在首都莫斯科。全國累計染疫人數則來到203萬9926人，是全球第五多。此外，俄羅斯過去24小時增加461宗死亡病例，累計染疫不治人數來到3萬5311人。

俄羅斯總統普亭18日召開視訊會議，但會議中多次咳嗽，再引發外界對其健康狀況的擔憂。（路透）

另據英國「每日郵報」報導，影片可看到普亭與財政部長等高官舉行至少1個半小時的視訊會議，發言時先清喉嚨般輕咳兩聲，接著就一發不可收拾，只見他連連舉起握拳的右手遮擋自己咳嗽，還向面前螢幕上的出席會議高官道歉，但就是無法把話完整講完。整個情況持續約20秒、至少咳嗽4次，普亭才繼續發言。

不過，克林姆林宮網站事後上傳的影片剪掉普亭咳最兇的過程，對高官的道歉也一併被修掉。轉播原始串流畫面的燈塔電台（Radio Mayak）報導，「當普亭指示政府力抗新冠病毒時，他的聲帶就屈服了」。

塔斯社向克林姆林宮查證，被告知普亭健康「絕對正常」，還說「總統向與會者道歉，幾乎沒有暫停就繼續開會」。

據指普亭4月在莫斯科一間診所碰到確診新冠肺炎的醫師後，近幾個月都大致保持隔離狀態，因此不像英國首相強森與美國總統川普等國家領導人染疫。但近日卻有謠言，聲稱68歲的普亭可能患有帕金森氏症，最快2021年1月就會交棒，均被發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強力否認。