日本單日2259確診 東京最高警戒

日本19日全國確診人數單日增加2259人，創下史上新高，圖為日本街頭戴口罩民眾。（美聯社）

日本新冠疫情 升溫，19日全國確診人數單日增加2259人，創下史上新高；首都東京 單日確診也首度突破500例，東京都政府將防疫 警戒調升到顯示疫情擴大的最高等級。東京都政府午後舉行疫情監控會議，與專家學者交換意見後，做最後決定。

日本首相菅義偉19日受訪時呼籲日本國民「安靜的口罩聚餐」。菅義偉說，專家指出，新冠肺炎有透過飲食傳染的風險，希望民眾即使吃飯的時候，也應該在交談時先戴上口罩，「我也會從今天開始徹底執行」。

東京19日確診人數達493人創新高，而朝日電視台報導，19日確診人數確定將首度突破500人；TBS報導指出，過去一周平均新增人數為335人，是本月1日的兩倍。NHK等報導指出，東京都政府將把警戒提升一個等級，到最嚴峻的第四級，象徵疫情正在擴大。東京都知事小池百合子將在傍晚舉行記者會，呼籲民眾徹底執行防疫對策。

相關報導指出，東京重症患者人數，創下解除緊急狀態後的新高峰，提升警戒等級後，東京都政府將把重症患者床位預備數量由現行的150床，逐步增加到300床能量。

小池上午受訪時表示，下午會議也將討論是否要求東京都民減少外出移動。但對於是否將要求餐飲業者等縮短營業時間，小池態度仍保留，表示除了必須考慮實際的防疫效果，也要考量帶來的副作用。