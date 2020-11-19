疫情洗牌 巴黎蘇黎世「生活費變貴」 與香港並列榜首

在疫情下，蘇黎世成全球生活成本最高的城市。（路透）

經濟學人智庫（EIU）的最新報告顯示，蘇黎世和巴黎已取代新加坡 和大阪，與香港並列全球生活成本最高昂的城市。

該報告指出，蘇黎世和巴黎的生活成本奪冠，原因是瑞郎和歐元走強。EIU全球生活成本主任杜特說：「疫情 已導致美元 走貶，同時西歐和北亞貨幣兌美元走升，從而影響貨品和服務的價格。」EIU的全球生活成本指數，顯示今年9月止，新冠肺炎疫情是如何影響逾130個城市的貨品與服務價格。

杜特說，過去幾年，向來是亞洲城市高居排行榜前幾名，但疫情已使排名出現變化。

根據EIU，新加坡物價下滑是因為外國勞工遷出，「自2003年以來，星國總人口首次下滑，導致需求萎縮，從而產生通縮。大阪也出現相同趨勢，當地物價停滯，政府也補貼大眾運輸等生活成本。」新加坡現在生活成本為全球第四高，大阪則和特拉維夫並列第五。

EIU表示，過去一年間，多數貨品和服務的價格持穩，但特定項目的價格則受疫情衝擊。食物、飲用水等必需品價格有撐，但服飾價格則大跌，原因是需求低迷。

報告指出，供應鏈問題對不同貨品的影響不一，這在部分城市造成高需求產品的價格上揚，例如電腦。

杜特說，這種趨勢將延續至2021年，因為民眾消費力道受限，對物價造成壓力，「許多價格敏感的消費者，花費時會優先考量民生物資、居家娛樂、及更快的網速。大型昂貴物品、服飾和戶外娛樂項目的買氣將持續低迷。」