東京奧運明年如期舉行 力拚開放現場觀戰

國際奧會主席主席巴赫（左）與日本首相菅義偉16日戴著口罩合照。（路透）

日本 因新冠疫情 攪局，原訂今夏舉辦的東京奧運 延至明年，且還得端看疫情發展。訪日的國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）16日與日本首相菅義偉會談，雙方確認東奧將在明年如期舉行；菅義偉也說，希望舉辦有觀眾觀賽的奧運，成為人類戰勝疫情的證明。

運動員接種疫苗 奧委會埋單

巴赫與菅義偉會談前戴著口罩合影，他在會後表示，相信東奧不會在閉門狀況下舉行，「我們猶如集中了一個很大的工具箱，裡面有我們所能想像到的所有防疫措施。」他表示，明年將有「合適的工具」為所有奧運參與者保證安全的環境，有信心讓觀眾賽場上觀戰。

菅義偉也說，東奧正朝著有觀眾觀賽的方向籌備，並與巴赫達成共識，雙方要緊密合作，以舉辦安心、安全的比賽。日本已開放日本職業棒球賽等比賽現場觀戰，作為東奧觀眾入場人數的參考，最終將綜合疫情及專家意見作出決定，預估在明年春季前發表。

巴赫也會見了日本前首相安倍晉三、東京都知事小池百合子，以及東奧組委主席森喜朗。巴赫會後表示將盡可能讓東奧相關人員接種新冠疫苗，國際奧委會也將負擔大會運動員的接種費用，但他否認接種疫苗是參加奧運的必要條件。

日北海道增189例 超越東京

日本北海道放送（HBC）報導，北海道16日新增確診189例，2例死亡。雖然單日新增病例數降到200例以下，但東京新增確診180例，北海道新增病例比東京還多。日本皇室每年1月2日舉行「新年一般參賀」活動，皇居開放民眾前來賀年，不過因疫情，明年新年將取消這項活動。