自身難保？WHO總部65員工確診 否認群聚感染

世界衛生組織官員承認疫情爆發以來有65位員工確診，但否認總部爆發疫情，圖為世衛秘書長譚德塞。（歐新社）

官方數據顯示，截至16日晚，全球至少131萬9561人死於新冠肺炎、5449萬3680例確診。根據世衛 組織（WHO）內部電子郵件顯示，世衛總部有65人感染新冠病毒，並包括至少一起群聚感染。對此，世衛官員承認疫情 爆發以來有65位員工確診，但否認總部爆發疫情，另不回應是否有領導階層驗出陽性反應。

美聯社報導，在16日晚間的世衛線上記者會上，世界衛生組織流行病學家范科霍芙說，世衛總部自疫情全球大流行以來，約有65位員工確診，其中約36人到過總部，另上周有5例病例。她說，有些病例可能與總部有關，但也有可能是在總部大樓外感染，世衛正在調查中。

媒體詢問剛結束居家隔離、坐在記者會現場的世衛秘書長譚德塞 ，復工之前是否有檢測？譚德塞表示因為沒有症狀依規定不用檢測，並說自己身體很好。譚德塞11月1日因接觸到確診者，在家自行隔離兩周。

俄羅斯首都莫斯科16日有6360人確診，為了控制疫情，莫斯科市長已下令餐廳和夜店宵禁，並取消聖誕節和新年活動。（歐新社）

俄增2.2萬確診 首都溜冰場建醫院

俄羅斯16日通報新增2萬2778人確診，創歷史新高，其中首都莫斯科就有6360人，確診總數達到194萬8603人，莫斯科在溜冰場內建造臨時醫院，因應不斷湧入的染疫病患。此外，同日又有303人不治，染疫死亡總數達3萬3489人。

韓增223例 連3天破200例

南韓疫情持續擴散，防疫當局預測，單日確診數可能在一個月內增至400例。據中央防疫對策本部統計，南韓最近一天新增確診223例，連續3天超過200例，目前累計已有2萬8769例確診，494例病歿。

澳洲爆群聚 已17人確診

由於病毒再度從澳洲防疫旅館系統中竄出，7個月未曾傳出重大疫情的城市阿得雷德15日通報4起病例，16日群聚感染人數已達17人，創下4月迄今最高紀錄。

此外，紐西蘭當局表示，在接獲通報出現1起新社區感染病例後，19日起將強制要求民眾搭乘所有國內航班和奧克蘭（Auckland）的大眾交通工具時，都必須戴上口罩。

印度聯邦衛生部通報新增3萬548人確診。印度新德里市衛生局長詹恩16日表示，新德里最近一波染疫數激增，加護病房不勝負荷，導致數百人不治，但疫情已過了高峰，消除人們對再度實施封鎖措施的擔憂。