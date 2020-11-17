我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

川普政府第1人 白宮國安顧問承認「白登勝選」

自身難保？WHO總部65員工確診 否認群聚感染

編譯中心／綜合16日電
世界衛生組織官員承認疫情爆發以來有65位員工確診，但否認總部爆發疫情，圖為世衛秘書長譚德塞。（歐新社）
世界衛生組織官員承認疫情爆發以來有65位員工確診，但否認總部爆發疫情，圖為世衛秘書長譚德塞。（歐新社）

官方數據顯示，截至16日晚，全球至少131萬9561人死於新冠肺炎、5449萬3680例確診。根據世衛組織（WHO）內部電子郵件顯示，世衛總部有65人感染新冠病毒，並包括至少一起群聚感染。對此，世衛官員承認疫情爆發以來有65位員工確診，但否認總部爆發疫情，另不回應是否有領導階層驗出陽性反應。

美聯社報導，在16日晚間的世衛線上記者會上，世界衛生組織流行病學家范科霍芙說，世衛總部自疫情全球大流行以來，約有65位員工確診，其中約36人到過總部，另上周有5例病例。她說，有些病例可能與總部有關，但也有可能是在總部大樓外感染，世衛正在調查中。

媒體詢問剛結束居家隔離、坐在記者會現場的世衛秘書長譚德塞，復工之前是否有檢測？譚德塞表示因為沒有症狀依規定不用檢測，並說自己身體很好。譚德塞11月1日因接觸到確診者，在家自行隔離兩周。

俄羅斯首都莫斯科16日有6360人確診，為了控制疫情，莫斯科市長已下令餐廳和夜店...
俄羅斯首都莫斯科16日有6360人確診，為了控制疫情，莫斯科市長已下令餐廳和夜店宵禁，並取消聖誕節和新年活動。（歐新社）

俄增2.2萬確診 首都溜冰場建醫院

俄羅斯16日通報新增2萬2778人確診，創歷史新高，其中首都莫斯科就有6360人，確診總數達到194萬8603人，莫斯科在溜冰場內建造臨時醫院，因應不斷湧入的染疫病患。此外，同日又有303人不治，染疫死亡總數達3萬3489人。

韓增223例 連3天破200例

南韓疫情持續擴散，防疫當局預測，單日確診數可能在一個月內增至400例。據中央防疫對策本部統計，南韓最近一天新增確診223例，連續3天超過200例，目前累計已有2萬8769例確診，494例病歿。

澳洲爆群聚 已17人確診

由於病毒再度從澳洲防疫旅館系統中竄出，7個月未曾傳出重大疫情的城市阿得雷德15日通報4起病例，16日群聚感染人數已達17人，創下4月迄今最高紀錄。

此外，紐西蘭當局表示，在接獲通報出現1起新社區感染病例後，19日起將強制要求民眾搭乘所有國內航班和奧克蘭（Auckland）的大眾交通工具時，都必須戴上口罩。

印度聯邦衛生部通報新增3萬548人確診。印度新德里市衛生局長詹恩16日表示，新德里最近一波染疫數激增，加護病房不勝負荷，導致數百人不治，但疫情已過了高峰，消除人們對再度實施封鎖措施的擔憂。

全球疫情表
全球疫情表

世衛 疫情 譚德塞

上一則

法國廣播電台搞烏龍 「賜死」英國女王等多位名人

下一則

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷待 法當局：全程告知白登團隊

延伸閱讀

世界衛生大會閉幕 譚德塞：健康是基礎投資

世界衛生大會閉幕 譚德塞：健康是基礎投資
冷眼集／陳建仁先前痛批WHO 台灣遭拒不意外

冷眼集／陳建仁先前痛批WHO 台灣遭拒不意外
白登當選 譚德塞發文：期待與您的團隊合作

白登當選 譚德塞發文：期待與您的團隊合作
歐洲逾600議員聯名致函譚德塞 挺台參與WHA

歐洲逾600議員聯名致函譚德塞 挺台參與WHA

熱門新聞

英國首相強生暗藏對川普的祝賀。(取自推特@NaomiOhReally）

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

2020-11-10 19:44
巴西已中止一款中國製新冠疫苗的測試。（路透）

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

2020-11-09 21:57
凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

2020-11-15 08:01
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YouTube

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

2020-11-11 06:42
威廉王子刻意隱瞞曾檢測新冠肺炎陽性的事實，近日才被公開。路透資料照片

威廉王子隱瞞得新冠肺炎 哈利與梅根氣炸！

2020-11-13 11:10
居禮夫人120年前的筆記本曝光，諾貝爾基金會卻表示仍有強烈的輻射線。(取自推特)

居禮夫人120年前筆記曝光！專家曝有輻射線：千年不散

2020-11-10 10:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店