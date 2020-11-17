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新冠時間線又提前！義大利去年9月已有無症狀傳播

編譯中心／綜合15日電

義大利米蘭「國家癌症研究所」（INT）研究說，新型冠狀病毒早自去年9月就已在義大利傳播，顯示新冠疫情可能比先前所認為的更早在中國境外傳播。義大利今天通報新增3萬3979例確診，有546人病亡。

路透報導，世衛組織（WHO）曾經表示，在中國武漢去年12月首度通報病例之前，並不知道新冠病毒，也不知道這種病毒會引起呼吸道疾病。

義大利首個新冠肺炎病例，是今年2月21日在北部倫巴底大區發現。但國家癌症研究所科學雜誌「腫瘤期刊」（Tumori Journal）刊載的報告指出，義大利研究人員發現，在去年9月到今年3月期間對959名健康自願者做肺癌篩檢試驗，結果有11.6%受試者早在2月前就發展出新冠病毒的抗體。

研究作者之一的艾波隆表示，進一步進行抗體檢測發現，部分受試者早在9月就已感染。這意味新冠病毒能夠長期在人群當中傳播，而致死率低，先前未爆發疫情不是因為消失，而是伺機再起。

義大利研究人員曾在3月表示，倫巴底大區去年第4季通報的嚴重肺炎與流感病例數量比平常更多，顯示新冠病毒可能比先前所想的更早傳播。

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