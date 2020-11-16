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3月才染疫 英相接觸確診議員…自主隔離

編譯中心／綜合15日電
國會議員安德森12日在臉書貼出他和強生的合照，寫道「與首相共進早餐」。（取材自臉書）
國會議員安德森12日在臉書貼出他和強生的合照，寫道「與首相共進早餐」。（取材自臉書）

新冠肺炎疫情持續延燒，日本連續3天創單日新高；希臘病故人數破千，關閉小學幼兒園；英相強生接觸確診者，居家隔離10天。

唐寧街10號15日晚表示，一名曾與強生接觸的國會議員安德森確診，因此強生需要居家隔離10天。安德森12日曾在臉書貼出他和強生的合照，寫道「與首相共進早餐」。BBC報導，強生目前沒有出現症狀。強生3月底曾確診，一度病況危急，在加護病房待了3晚才好轉，4月中出院。

非洲瓦帝尼總理戴安柏今天透過政府聲明表示，病毒檢測呈陽性反應，正展開居家隔離。

另一方面，希臘通報新增2835例確診，染疫人數達7萬2510人，另新增38人不治，累計1035人病故。當局14日宣布關閉小學、幼兒園和日托中心。

日本東京 重症患者創新高

日本疫情延燒，14日新增1739例確診，連續3天創單日新高紀錄；北海道與大阪府，近一周每10萬人口新增病例數，已分別躍居一、二位。東京都重症患者創近半年來新高；神奈川縣已發布獨創的「醫療警報」，籲請醫療機構增加專用病床。

南韓15日新增確診208例，連續8天保持在三位數，也是連續第2天單日確診超過200例。不過在疫情不斷擴大下，周末仍有集會活動進行。南韓當局對保守派及進步派集會提出警告的方式不同，也引發在野黨批評。

另據北韓中央通信社（KCNA）報導，面對全球嚴峻疫情，領導人金正恩在主持執政朝鮮勞動黨政治局會議期間，下令加強全國緊急抗疫系統。這是金正恩27天來首度公開現身，強調維持高度警戒及加強抗疫工作的必要性。

多倫多疫下蕭條 聖誕購物季不再

加拿大在9月底爆發第二波疫情，政府立即加強限制措施，但兩個月來疫情仍未見紓緩跡象，全國累積確診逼近30萬大關。安大略省13日新增確診再創新高，全國最大城市多倫多更進入「紅色區域」，必須實行更嚴格防疫限制措施，導致多倫多市區在周末一片蕭條，全然沒有往日聖誕購物季的生氣。

德千人上街反封城 警水炮驅散

歐洲多國實施嚴格防疫措施，德國本月初更再度全面封城，引發民眾不滿，約1000人日前在法蘭克福上街示威，堵塞道路，警方出動水炮車驅散。

德國總理梅克爾上月底與各州政府商討後，同意全國封鎖至少一個月，所有餐廳必須關閉，但學校和商店維持開放，南部城市貝希特斯加登區更自上月20日起便實施全面封鎖。聯邦衛生部長斯潘預計，限制措施將維持數周甚至數月。

全球疫情表
全球疫情表

疫情 日本 封城

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