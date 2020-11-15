奧地利疫情失控 宣布二度全國封城！

奧地利政府14日宣布全國二度封鎖，包括關閉所有非必要商店，民眾須留在家中，圖為維也納民眾14日購物。（路透）

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，14日全球至少130萬8242人死於新冠肺炎，至少5376萬2379人確診。13日新增確診創新高的奧地利，14日宣布第二度實施全國封鎖。

奧地利13日新增超過9500例確診，是首波疫情 高峰期時，單日確診的大約9倍。衛生官員說，第二度全國封城是避免醫療系統崩潰的最後機會。

奧地利宣布17日起實施第二度實施全國封鎖，預計至12月6日，期間提供非必要商品、服務的商家將會暫停營業；學校將暫停開放，民眾須留在家中，但容許外出購買生活必需品或做運動。總理庫爾茨呼籲民眾在未來四周不要會面。

烏克蘭 增1.2萬例 衛生部長確診

烏克蘭衛生部長史蒂巴諾夫14日說，新冠肺炎檢測 呈陽性，將會遠距工作。史蒂巴諾夫稍早剛宣布，境內新增1萬2524人確診，再創新高，累計確診增至52萬5176例，全國累計9508人不治。烏克蘭總統澤倫斯基先前於病毒檢測呈陽性後住院治療。

俄羅斯14日通報新增2萬2702起確診創新高，全國累計190萬3253例確診；同時有391人不治，死亡累計達3萬2834人。

波蘭衛生部通報新增548人不治，創單日新高，累計死亡攀升至1萬45人。同日新增2萬5571人確診，累計確診增至69萬1118例，逼近70萬大關。

法國確診、病故 雙雙激增

法國衛生部14日公布的資料顯示，過去24小時新增確診病患及不治病患雙雙激增。法國新增3萬2095人確診、359人不治，累計確診195萬4599例、病故4萬4246人。英國14日通報新增2萬6860人確診，較前一天通報的2萬7301例減少，是自11日以來的最低數字，累計確診134萬4356例。

巴西染疫住院數增 第二波疫情瀕爆發

確診人數排名全球第3高巴西，各地私立醫院自10月中旬以來新冠患者不斷增加，專家研判，巴西可能正接近第二波疫情爆發邊緣。巴西衛生部14日宣布，境內新增3萬8307人確診，累計584萬8959例。此外，新增921人染疫不治，累計病故16萬5658人。

日本疫情持續升溫，13日新增1705例確診，是疫情爆發以來首度單日逾1700例，也是連續2天創單日新高紀錄，同日另出現12起死亡病例。

丹麥養貂場爆疫情 最大皮草商3年內關門

丹麥養貂場爆發疫情後，政府上周下令撲殺上千萬隻水貂。占丹麥近半數貂皮銷售的合作社「哥本哈根皮草」表示，未來2到3年內將「逐步縮編」並結束業務。

土庫曼強人總統 堅稱境內零確診

土庫曼國營媒體14日報導，強人總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）14日在為一家新的傳染病醫院開幕時，堅稱境內沒有任何病例。

全球尚未通報任何確診病例的國家不到12個，包括強硬的土庫曼和北韓。其他未傳確診的還有若干太平洋島國。