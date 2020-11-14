義單日逾4萬人染疫 伊朗擬封鎖首都 南韓不戴罩要罰

南韓的口罩令13日起上路，在公共場所及參加逾500人的活動時，強制戴口罩，違者最高將處以十萬韓元。（美聯社）

根據美國約翰霍普金斯大學數據，全球單日病歿人數與染疫數雙創新高，新增1萬1617例死亡、66.6萬例確診。儘管全球至少3400多萬人被認為已康復，但日本地方政府對染疫住院患者進行調查，發現近半患者出院後疑似出現嗅覺障礙、呼吸困難等後遺症。

義大利 單日逾4萬人染疫

義大利13日新增逾4萬起新冠肺炎確診，創疫情 以來單日新高紀錄，另有550人死亡，使總確診人數達110萬零303例、病歿人數達4萬4139人。義大利衛生部表示，儘管感染率略有下降，但每天仍有新增病例，「這是（病毒）傳播降低的第一個跡象，可歸功於已採取的（遏止）措施」。

俄羅斯、印尼 確診再創紀錄

此外，俄羅斯13日通報新增2萬1983例新冠肺炎確診，創下新高，其中5974名新增病患住在莫斯科，全國累計確診人數達188萬551名。

印尼13日通報新增確診5444起，為單日病例數最高紀錄，死亡病例新增104起。路透報導，印尼染疫總人數達到45萬7735人，病亡總數為1萬5037人，為東南亞之最。

南韓不戴罩要罰

南韓13日確診新增近191例。專家指出，當前疫情可能「一觸即發」，建議政府調升社交距離規範等級。韓聯社報導，南韓單日確診數已連續6天達百例以上，在大眾交通運輸、醫療院所、藥局、娛樂場所等實施強制配戴口罩政策13日上路，違者最高可處10萬韓元（約90美元）罰鍰。

伊朗擬封鎖首都

伊朗13日新增1萬1737例，累計確診來到73萬8322例；又增加461人病故，累計4萬582人死亡。國營媒體報導，當局考慮完全封鎖首都德黑蘭2周，最早可能於14日公布。政府10日已實施為期1個月的限制令，要求各大城市所有非必要店家在下午6時打烊。

巴西13日也通報新增2萬9070例確診，境內確診累計達581萬652例；不治病例新增456例，累計達16萬4737例。該國各地私立醫院住院人數開始增加，顯示可能接近第二波疫情爆發邊緣。

東大研究：病毒變異後傳染性更強

共同社報導，東京大學醫科學研究所團隊13日在美國「科學」期刊電子版發表研究結果，他們透過倉鼠實驗發現，目前新冠病毒和疫情初期相比有所變異，導致傳染性更強。

團隊進行8組實驗，將染疫倉鼠的籠子和未染疫倉鼠的籠子相隔5公分飼養。感染變異病毒組別中，在2天後發現，8組內有5組從未感染倉鼠鼻中檢測出病毒，而感染初期新冠病毒對照組則沒有。據分析，變異後病毒更容易發生飛沫傳染。