5年殘殺13婦女 英國「約克郡開膛手」染疫死

英國政府表示，英國最凶殘之一的連環殺人魔、「約克郡開膛手」蘇克利夫確診新冠後，在醫院病故，享壽74歲。(美聯社)

英國 政府表示，英國最凶殘連環殺人魔之一、「約克郡開膛手」（Yorkshire Ripper）蘇克利夫在罹患新冠肺炎後，今天在醫院病故。74歲的蘇克利夫在往昔4處犯案的5年期間，至少13名婦女被他拿刀捅死及亂棒打死。

英國媒體本周報導，蘇克利夫在確診後拒絕就診。英國司法部發表聲明：「佛蘭克藍德監獄 （HMP Frankland）囚犯彼得．庫南（Peter Coonan，出生時姓蘇克利夫）今天在醫院病故，已告知監獄與緩刑監察人（Prisons and Probation Ombudsman）。」他的死因尚未公布，但原本就有心臟病 及太胖導致的糖尿病等慢性病。

社會大眾對蘇克利夫的凶殘犯行記憶猶新。他因謀殺13名婦女，以及7宗在英格蘭北部的謀殺未遂而於1981年被判刑。他被判處20個終生監禁，法官裁定他得服刑至少30年，不過2010年高等法院法官裁決，蘇克利夫永不得獲釋。

蘇克利夫原本是卡車司機，判刑定讞後在戒備森嚴的精神病院服刑。他當年認罪時經評估患有妄想型思覺失調症。他的精神狀態經確認足夠穩定後，轉往英格蘭北部杜倫附近的佛蘭克藍德監獄繼續服刑。蘇克利夫在佛蘭克藍德監獄遭攻擊而左眼失明。