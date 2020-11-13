單日確診飆新高！日本1643人 英國封城後仍破3萬例

日本12日新增1643例新冠肺炎確診，創最高單日紀錄，部分日本餐廰改用機器人服務。(歐新社)

全球新冠疫情 煞不住，英格蘭地區日前宣布再封城近一周，但12日最新數據卻顯示過去24小時激增3萬3470起確診案例，創下新高。此外，日本 NHK報導，日本12日新增1643例確診病例，超越8月7日的1605人，同樣創疫情爆發以來最高日增數字。日本政府決定維持限制大型活動人數到明年2月，部分活動如電影院則有條件放寬。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天召開新冠肺炎傳染對策分科會，面對近期疫情擴大，決定維持限制大型活動人數上限，也就是職棒比賽等大型活動，進場觀眾人數最多只能達場地容留人數的50%，時間到明年2月底。

東京都12日新增確診393例，連續兩天超過300例。上次東京都單日新增病例超過390例，是3個月前的8月8日。

東京都今天召開疫情監控會議，專家在會中指出，現在疫情正在開始急速擴大，必須保持高度警戒。

北海道新增確診236例，創下新高紀錄，其中札幌市占了164例，也是札幌市新高紀錄。北海道醫師會會長長瀨清表示，北海道已經8天連續新增破百例，認為已經進入傳染加速的「第三波」疫情。

另外，神奈川縣新增147例，朝日新聞報導，兵庫縣新增81例，兩縣都創下單日新增病例最高紀錄。

英單日確診 增幅高達45.8%

英格蘭5日開始實施4周禁足令，直到12月2日。封城期間內所有酒吧、健身房及非必要商店都必須關閉。然而，由於這是英格蘭第二次封城，加上聖誕佳節將近，民眾配合意願大不如前。

英國 官方數據顯示，過去24小時新增3萬3470起確診案例，創下英國開始實施大規模篩檢以來的最高確診人數紀錄。

英國昨天才累計超過5萬人染疫喪生，死亡人數居歐洲之冠，現在又傳出單日確診人數再攀高峰。由於昨天確診人數為2萬2950人，今天數據一舉來到3萬3470人，也使得增幅高達45.8%，英國染疫總人數來到逾129萬人。