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不讓輝瑞專美於前 俄國稱自製疫苗 效用達92%

編譯中心／綜合11日電
俄羅斯11日宣稱，俄羅斯直接投資基金（RDIF）投資研發的Sputnik V新冠肺炎疫苗，有效率達92%。（路透）
俄羅斯11日宣稱，俄羅斯直接投資基金（RDIF）投資研發的Sputnik V新冠肺炎疫苗，有效率達92%。（路透）

新冠疫苗研發競賽火熱，繼輝瑞公司(Pfizer)宣布，「首支新冠疫苗效用達到90％以上」後，俄羅斯也不甘於後，宣稱自製的「史普尼克5號」(Sputnik V)新冠肺炎疫苗有效率達92%。

路透報導，俄國主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)今天(11日)表示，據試驗期中的結果，俄羅斯研發的新冠病毒疫苗「史普尼克V」(Sputnik V)有效率高達92%。俄國公布這項結果，顯示莫斯科當局在全球的疫苗競爭中，急於趕上西方製藥廠的步伐。

俄羅斯8月率先批准民眾使用該國的新冠疫苗，是全球最早批准的國家，但大規模試驗直到9月才展開。

俄國這項初步結果是全球疫苗研發後期人體臨床試驗的第二項結果。RDIF執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）表示：「相關資料顯示，我們研發出非常有效的疫苗。」這項結果來自於首批1萬6000名接種了2劑式疫苗的試驗參與者的數據。

俄羅斯直接投資基金並表示，這項試驗將繼續進行6個月，並在經同儕審查後，在國際醫學雜誌發表其研究結果。

不過，專家表示，有關俄國試驗設計和規章的資訊很稀少，因此，要解讀今天所公布的數據具有困難度。

韓研發新冠肺炎治療劑：5天內消滅病毒

為了遏止迄今已造成逾120萬人死亡，並重創全球經濟的新冠疫情，全球正努力投入疫苗與治療劑研發。南韓藥廠賽特瑞恩（Celltrion）投入新冠肺炎治療劑研發，11日公布第一期臨床試驗結果，治療劑可在4到5天內消滅病毒。

賽特瑞恩9月即開始大量生產抗體治療劑，徐廷珍今天表示，目前已確保約10萬名患者用量；若在今年內確認治療劑效果及安全性，就會立刻向食品醫藥品安全處申請許可。

疫苗 俄羅斯 俄國

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