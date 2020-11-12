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黑心疫情財… 新冠入境檢測 英法破獲「假證買賣」

編譯中心／綜合11日電
法國機場人員為乘客準備檢疫。( 美聯社)
法國機場人員為乘客準備檢疫。( 美聯社)

新冠疫情仍在世界各地蔓延，各國為堵疫情，都要求入境人士提供健康證明，促使不法分子藉機兜售假檢測證明，旅客只要花50至60歐元（約58.9美元至70.6美元），就無須花時間受檢和等候結果，英國、法國和巴西都發現有旅客使用偽冒檢測結果，法國當局更破獲出售假檢測證明書的犯罪集團，並捕獲6男1女。

據華盛頓郵報報導，全球各地都有偽造和購買假檢測證明，荷蘭傳媒NL Times也指人們花50至60歐元就能夠在網上購買到假的證明書。

另綜合媒體報導，法國當局9月調查一名前往衣索匹亞的旅客如何取得偽造證明後，上周破獲一個集團，他們專在戴高樂機場以每張180至360美元出售電子陰性檢測證明。集團中有6男1女被捕，年齡介乎29至52歲，他們被控偽造和詐騙罪名，他們的手機內有逾200張假檢測證明書。

報導稱，英國一名男子上月底準備乘搭飛機前往巴基斯坦時，使用竄改的病毒檢測證明書，他被捕後承認使用一名友人的檢測陰性證明電郵，將證明書上的名字改為自己名字後再列印出來。

巴西日前在才重開的費爾南多．迪諾羅尼亞群島（Fernando de Noronha）拘捕2男2女遊客，指他們用假檢測證明到當地。該島規定訪客需持有在抵達前24小時內發出的病毒檢測呈陰性證明。其中4名巴西旅客上月底乘搭私人飛機抵達時，向邊防官員出示3日前的證明，官員不接受，4人則出示另一份日期不同的檢測證明，官員認為事有蹺蹊，查證後得知證明曾被竄改。

為防造假證明，美國夏威夷州收緊對檢測證明的要求，該地規定入境旅客需在網上檢測系統預先登記，並在獲認證的檢測機構受檢，然後上載結果，不接受實體證明文件。

包括美國聯合航空和香港國泰航空，則於上月試行稱為「電子健康護照」的計畫，推出健康篩檢應用程式「CommonPass」，供來往香港、紐約、倫敦和新加坡等地的旅客使用，讓乘客直接上載檢測結果，由航空公司確認，方便航空公司及目的地入境部門查核。

法國機場人員為乘客準備檢疫。(Getty Images)
法國機場人員為乘客準備檢疫。(Getty Images)

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