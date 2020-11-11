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2020疫情來亂…柯林斯字典年度代表字：Lockdown

編譯中心／綜合10日電
疫情期間希臘一度下令封鎖，圖為希臘雅典一處幾乎空蕩蕩的跳蚤市集。(新華社)
疫情期間希臘一度下令封鎖，圖為希臘雅典一處幾乎空蕩蕩的跳蚤市集。(新華社)

英國柯林斯字典（Collins Dictionary）今天公布2020年度代表字，「封鎖」（lockdown）一字稱霸；隨著疫情肆虐全球，這個字的使用頻率也大幅增加。

中央社引述法新社報導，詞典編纂人說，在新冠疫情大流行期間，各國政府紛紛祭出防疫措施，「封鎖」儼然成為全球抗疫經驗的同義詞，因此雀屏中選，成為2020年代表字。

在2020年間，柯林斯紀錄到的「封鎖」使用次數，從前一年的4000次暴增至超過25萬次。

疫情大流行影響了語言的日常使用方式，柯林斯字典2020年度10大代表字中，就有6個與全球衛生危機有關，除了「封鎖」之外，還包括「冠狀病毒」（coronavirus）、「社交距離」（social distancing）、「自我隔離」（self-isolate）、「無薪假」（furlough）和「關鍵工作者」（key worker）。

除了新冠病毒外，其他重要的社會和政治發展也反映在2020年度代表字清單中，包括美國黑人運動代表性字詞「BLM」。美國非裔男子佛洛伊德遭警察壓頸致死，全球各地紛紛掀起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威浪潮，並縮寫維BLM，廣泛出現在對話和報導中，使用率大增581%。

此外，柯林斯字典2020年收錄的新字包括TikToker，意指分享社群媒體平台TikTok內容的人。「吃播」（Mukbang）則是韓語中「吃飯」和「直播」二字的組合，指的是南韓網紅在鏡頭前，對著粉絲大啖美食的新潮流。

英國哈利王子和妻子梅根卸下王室重要成員身分後，「梅根脫離王室」（Megxit）也成了常見字眼，這個字是柯林斯字典2016年度代表字「英國脫歐」（Brexit）的變體，結合梅根英文名Meghan和「出走」（exit）。

疫情 英國 梅根

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