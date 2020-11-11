疫情惡化…俄羅斯又增2萬確診 莫斯科餐廳、夜店宵禁

俄羅斯10日又通報超過2萬人確診，首都莫斯科宣布禁止餐廳和夜店宵禁。圖為一名婦女戴口罩在莫斯科市場採買。（歐新社）

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至10日晚間7時，全球至少126萬9199人死於新冠肺炎，至少5129萬2597例確診。日本大城市東京 、大阪，新增確診雙雙破200例，引發第3波疫情 憂慮；俄羅斯又通報超過2萬人確診，首都莫斯科宣布餐廳和夜店宵禁。

俄羅斯今天通報新增2萬977人確診、368人不治；確診總數達到181萬7109人，在全球排第五，僅次於美國、印度、巴西和法國。為了減少疫情傳播，莫斯科市長索比亞寧宣布，禁止餐廳和夜店在晚上11時到早上6時營業，自11月13日實施到明年1月15日。

義大利 580人死 4月14以來新高

義大利衛生部10日通報新增3萬5098人確診，遠高於前一天的2萬5271例；同時通報580人過世，為4月14日以來最致命的一天。4月14日時，義大利正因第一波疫情而進行全國封鎖，當天有602人過世。義大利目前為止確診病例累計達99萬5463例，死亡病例總計達4萬2330人。

匈牙利10日發表聲明表示，又有103人染疫死亡，接近7日創紀錄的107人。另外，新增4140個確診病例。路透數據顯示，匈牙利累計確診至少11萬8918例，死亡病例來到2596例。

日本東京、大阪 都增逾200例

亞洲方面，日本東京10日新增確診293例，NHK、朝日新聞報導，東京都已連續8天新增上百例，都內累計病例達3萬3060例。大阪也新增226例，大阪府知事吉村洋文表示：「（疫情）確實正進入第三波。」

此外，南韓中央防疫對策本部通報，截至10日凌晨零時，境內新增100例確診；當局表示，若疫情持續擴散，不排除2到3周後再次提高首都圈防疫等級。韓媒報導，該國單日確診數已連續3天維持在100例以上，累計確診病例2萬7653例，485例病故。

澳洲擬對部分亞洲國家開放邊境

澳洲總理莫里森10日說，正考慮對亞洲國家開放邊境，包括台灣、日本及新加坡等低疫情風險國家，以及中國若干省分。

莫里森指出，境內已連續3天沒有本土病例。而澳洲衛生部網站顯示，境內自1月22日以來，確診病例累計2萬7678例，死亡總數達907例。