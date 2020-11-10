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歐洲疫情肆虐 烏克蘭總統確診 英參謀長憂釀第三次大戰

編譯中心／綜合9日電
烏克蘭總統澤倫斯基9日確診新冠肺炎。（歐新社資料照片）
烏克蘭總統澤倫斯基9日確診新冠肺炎。（歐新社資料照片）

美國約翰霍普金斯大學數據統計，截至美東時間9日晚，全球至少126萬1306人死於新冠肺炎、5075萬2354人確診。烏克蘭總統成為新一位確診的國家元首；英國防參謀長警告，疫情造成全球局勢呈現不確定性與焦慮，可能引發第三次世界大戰。

俄新增逾2萬例 又創新高

歐洲多國正迎來第二波疫情，確診數不斷飆升。烏克蘭總統府9日表示，總統澤倫斯基接受新冠病毒檢測呈陽性，但身體狀況良好，將自我隔離。烏克蘭截至目前累計確診數達46萬331例，死亡數共8450人。

先前確診的世界領袖包括美國總統川普、英國首相強生、巴西總統波索納洛、波蘭總統杜達、阿爾及利亞總統塔布納等。

此外，俄羅斯9日通報新增2萬1789人確診，創下單日新高紀錄，首都莫斯科就占6897人，染疫總數達到179萬6132人，另新增256人不治，病故總數達3萬793人。

英女王 首度公共場合戴罩

另據路透報導，英國國防參謀長卡特在英國國殤紀念日播出的一段訪談中警告，疫情造成全球動盪，全球局勢呈現的不確定性與焦慮，可能引發第三次大戰。

卡特在緬懷軍人時，不忘提醒別重蹈覆轍，「在兩次世界大戰發生前，我認為都是因為緊張局勢升高導致誤判情勢，最終引發大規模戰爭，我們希望永遠不會再看到這種事。」

根據英國王室發布的照片顯示，英女王4日在西敏寺向無名戰士墓獻花時，首次公開戴上口...
根據英國王室發布的照片顯示，英女王4日在西敏寺向無名戰士墓獻花時，首次公開戴上口罩。 （美聯社）

英國近日舉行一連串國殤紀念日活動。因應疫情，今年多項活動規模都大幅縮減，不過多名王室成員仍有出席。根據王室8日發布的照片顯示，英女王伊利莎白二世4日在西敏寺向無名戰士墓獻花時，首次公開戴上口罩。

全球疫情表
全球疫情表

英國 疫情 烏克蘭

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