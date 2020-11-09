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全球5000萬人確診！ 葡萄牙疫情緊張實施宵禁

編譯中心／綜合8日電
葡萄牙為了對抗病例日益激增的疫情，全國大部分地區將從9日起實施宵禁。里斯本市中心羅西烏廣場廣場幾乎空蕩蕩的。（Getty Images）
葡萄牙為了對抗病例日益激增的疫情，全國大部分地區將從9日起實施宵禁。里斯本市中心羅西烏廣場廣場幾乎空蕩蕩的。（Getty Images）

全球新冠疫情累計突破5000萬例確診，反映第2波疫情凶猛程度。而歐洲依然是這波疫情重災區，葡萄牙9日起實施宵禁，法國、英國、義大利等都新增超過萬例確診病例，伊朗8日則新增459人不治，創下新高。

葡萄牙總理柯斯塔8日宣布，全國大部分地區將從9日起實施宵禁。柯斯塔在7日召開的緊急內閣會議後表示，宵禁將在周一至周五夜晚及周末下午1時起實施，至少實施兩周。宵禁措施影響全國近70%人口。

宵禁實施的前一天，因疫情蔓延，葡萄牙宣布緊急狀態，因為自10月初以來，單日確診病例增加兩倍至6000人。柯斯塔說：「唯一能控制疫情的就是避免社交互動。」此外，希臘、波蘭等歐洲國家也在周末實行新的封鎖措施。

法國8日通報新增3萬8619起確診病例，又有271人病亡；全國累計178萬7324例確診，4萬439人病歿。英國通報新增2萬572起確診病例、156起死亡病例；全國累計119萬2013例確診，4萬9044人病亡。義大利通報新增3萬2616起確診病例，低於7日通報的3萬9811例。

捷克8日數據顯示新增7722人確診。俄羅斯8日通報新增2萬498起確診，染疫總數達到177萬4334人；另外又有286人染疫不治，累計3萬537人病故。

伊朗單日459人不治 創新高

伊朗衛生部8日表示，境內新增459人染疫死亡，創單日新高紀錄，累計3萬8291人不治。伊朗衛生部發言人拉利告訴國營電視台，新增9236人確診，創單日新高紀錄，總確診數來到68萬2486例。

印度確診850萬例 致命霧霾又來亂

印度累計確診病例數居全球第2高，6日站上850萬例，單日新增確診平均有4萬6200例。診所呼吸科醫師康德拉（Davinder Kundra）說，最近致命霧霾來襲又加上疫情捲土重來，真是「禍不單行」。

全球疫情表
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