歐美6國驚現水貂感染新冠 「突變」傳12人

世界衛生組織（WHO）表示，丹麥、美國、義大利、荷蘭、西班牙和瑞典等6國都已通報，出現了與水貂養殖場有關的新冠病毒病例。 （美聯社）

世界衛生組織（WHO）表示，丹麥、美國、義大利 、荷蘭、西班牙和瑞典等6國，都通報出現與水貂養殖場有關的新冠病毒病例，並會傳給人類。英國 今天禁止所有非居民的外國人從丹麥入境。

丹麥警告，水貂身上的這種病毒突變株已傳染到人體，現有12人感染，因此已在北部地區實施嚴格防疫措施。由於病毒突變株可能對未來疫苗效果造成威脅，當局已下令全數撲殺境內約1500萬到1700萬隻水貂。

丹麥工作人員6日在奈斯特韋茲附近的一個養殖場處理水貂遺體。（路透）

英國禁外國人自丹麥入境

消息引起全球恐慌，不過科學家表示，病毒突變司空見慣，通常無害，而這次突變並未引起人體更嚴重的疾病。

另據中央社引述法新社報導，在傳出人體發現有來自水貂養殖場的病毒突變株後，英國交通部在今天凌晨2時過突然宣布禁止沒有居留身分的外國人自丹麥入境。

交通大臣夏普斯推文表示:「在丹麥衛生當局通報水貂養殖場普遍爆發疫情 之後，作出了這項訊速行動的決定。」

根據英國禁令，英國公民或擁有居留權的人士，無論是直接或間接從丹麥返國，都必須和全體家人一同自我隔離14天。此外，其他外國人一律不得從丹麥入境英國。

英國交通部表示，這項禁令將在一周後檢討。英國昨天才將丹麥從旅行安全名單中除名，但未全面禁止自丹麥入境。

法國新增8.6萬例破紀錄

疫情部分，法國衛生部數據顯示，法國7日死亡病例新增306例，總數突破4萬，來到4萬169例；確診病例新增破紀錄的8萬6852例，總數來到174萬8705例；義大利7日通報新增3萬9811人染疫，為境內單日新高；烏克蘭衛生部7日表示，過去24小時新增1萬746人染疫，超過5日創下的單日9850人染疫高點。

波士尼亞總理確診

波士尼亞與赫塞哥維納政府7日透過聲明指出，總理特格提雅（Zoran Tegeltija）的新型冠狀病毒檢測呈陽性反應，他正進行居家隔離。聲明還提到，特格提雅的健康狀況穩定，但出現輕微症狀。

馬來西亞實施部分封鎖

馬來西亞當局7日通報1168起確診病例，全國確診總數來到3萬9357例。大馬政府已經下令，境內更多州要實施部分防疫封鎖令，直到12月6日。