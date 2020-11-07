歐洲疫情失控 逾30萬死 義大利2度封城

歐洲染疫確診嚴重程度則在全球各大洲居首，圖為民眾5日在義大利米蘭大教堂前漫步。（美聯社）

歐洲染疫確診嚴重程度在全球各大洲居首，最新數據指出，歐洲確診病例超過1200萬例，染疫致死人數已逾30萬。義大利 5日新增逾3.5萬宗病例，445人死亡，雙雙創下新高，並宣布6日起再次進行封城 。

中央社引述法新社彙整衛生機構通報統計，歐洲確診人數破1200萬例，超過拉丁美洲暨加勒比的1150萬例，及亞洲的1090萬例。至於死亡人數則在全球各大洲居第2高，達30萬688人，僅次於拉丁美洲暨加勒比的40萬8841人。

義大利因疫情 失控，宣布再次封城，義大利民眾晚上10時至翌日早上5時需留在家中。此外，義大利全境根據疫情嚴重程度分為紅色、橙色和綠色區域。紅色區域的感染率最高，除必要目的外，民眾不得外出；酒吧、餐館等場所需關閉，但工廠和藥房、超市等可以繼續開放。而在感染率居次的橙色區域，餐館和酒吧同樣需暫停營業。除工作或求醫等情況，居民不得離開所居住城鎮。

俄增2.5萬確診 再創新高

希臘4日新增2646例、5日新增新增2917例確診個案，連續兩天創單日新高確診數。當局稍早已宣布將從7日起，再次封城。

俄羅斯6日通報單日新增2萬582起確診病例創新高，其中首都莫斯科就有6253人確診，累計確診數達173萬3440例。有關部門另通報，過去24小時新增378個死亡病例，累計死亡病例達2萬9887例。

烏克蘭衛生部長史蒂巴諾夫（Maksym Stepanov）6日表示，單日新增201起死亡病例創新高，超過4日通報的199例；新增確診9721例，累計確診病例達44萬188例，死亡病例累計8125例。

人口2000萬的羅馬尼亞單日新增確診9714例創新高，並且約有1000人目前躺在加護病房，是一個月前的大約兩倍。自今年2月底爆發疫情至今，累計7500人染疫病故，當局宣布自9日起將實施全國夜間宵禁，所有學校也將停課30天。

亞洲部分，南韓中央應急處置本部戰略企劃組長孫映萊6日表示，新版防疫因應機制將從7日起施行，並說近一週韓國每天平均新增92.1例、首都圈70例、忠清道14例，其他地區4例以下。

日本疫情逐漸升溫，5日單日新增確診病例繼8月再度破千例，中央政府全面備戰防疫；北海道5日單日病例創新高，當局打算從8日起提高警戒等級。

馬來西亞6日通報1755個新增確診病例，創疫情爆發以來的新高，累計確診病例達3萬8189例，另通報新增2個死亡病例，累計死亡病例達279例。