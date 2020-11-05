歐洲疫情飆升 英封城4周 烏克蘭「接近災難局面」

波蘭通報新增2萬4692起新冠肺炎確診病例，並有373人染疫死亡，雙雙創下單日新高紀錄。 (美聯社)

歐洲是這一波新冠疫情 重災區，俄羅斯、波蘭、烏克蘭、匈牙利等國單日確診及病歿人數雙創新高，義大利將實施宵禁，遏制疫情擴散，英國 國會以高達477票差距通過封城 4周。

俄醫院爆滿 病患躺樓梯

俄羅斯總統普亭日前才宣布沒有計畫採取防疫封鎖措施，但4日通報確診人數卻達1萬9768例，創下單日新高紀錄。社群媒體流傳圖片顯示，人們躺在醫院的樓梯上，救護車排起長長隊伍，無法把病患送進醫院治療。

英國4日創下5月以來新冠肺炎最高單日病故人數，多達492人。下議院以516票贊成、39票反對，高達477票差距通過從今天午夜起在英格蘭地區實施長達4周禁足令。

英國自10月起實施3級疫情警報系統，但成效微乎其微，確診與病故人數節節攀升。新的封城措施將全面取代3級疫情警報系統。

英國廣播公司（BBC）報導，儘管英相強生的封城提案遭到自家保守黨內34名議員反對，但由於有在野黨工黨支持，最終以絕對優勢通過表決。

波蘭單日確診及不治人數雙雙創下新高，總理辦公室幕僚長德沃爾奇克（Michal Dworczyk）表示，將在4日宣布更多防疫封鎖措施。波蘭已關閉酒吧和餐廳，限制游泳池營運，並要求老年人留在家中。

波蘭最近幾周疫情快速成長，目前累計49萬3536人染疫，6475人不治。

烏克蘭衛生部表示，過去24小時新增確診病例來到創紀錄的9524起。衛生部長史蒂巴諾夫（Maksym Stepanov）3日形容境內情況接近災難狀態。

匈牙利今天通報新增4219起確診病例，創單日新高紀錄，也是首度單日突破4000例。單日染疫死亡人數也上升到創紀錄的90人，染疫死亡總數來到2063人。住院治療人數增至4871人，有355人使用呼吸器。

根據媒體報導，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）已經簽署命令，將從5日晚間10時起實施全國性的宵禁，阻止疫情捲土重來。