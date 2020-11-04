歐洲確診飆破1100萬例 巴黎「每30秒1人染疫」

法國衛生部長指出，首都巴黎每過30秒就有1人感染新冠肺炎，每15分鐘就有1人因為染疫而住院治療。（Getty Images）

歐洲新冠肺炎疫情 再起，在奧地利和希臘再度實施封鎖措施的同時，歐洲確診病例已突破1100萬例。法國疫情嚴重，巴黎每30秒就有1人染疫；烏克蘭單日確診創新高，政府警告民眾為最壞狀況做準備；此外，巴拿馬總統由於貼身人員染疫，決定自主隔離。

烏克蘭、匈牙利確診新高

烏克蘭過去24小時新增8899例創新高，確診數突破41萬人，衛生部長警告已接近災難局面，呼籲為最壞狀況做好準備。匈牙利3日通報新增3989起確診病例，又有84人不治，雙雙創下單日新高紀錄，病故總數達1973人。

法國衛生部長維宏3日指出，首都巴黎每過30秒就有1人感染，每15分鐘就有1人因為染疫而住院治療。巴黎市長伊達戈希望在全國二度封城期間，能允許小型書店及其他小型商店營業，但遭維宏回絕這項要求。

土耳其病例攀升 恢復部分禁令

土耳其新冠肺炎病例數再度攀升，總統厄多安宣布恢復實施部分禁令：全國各地理髮廳、婚宴廳、戲院和其他商業場所勒令營業至晚間10時。伊朗衛生部表示，新增8932人確診，創單日新高紀錄，總確診數來到63萬7712例。伊朗是中東疫情最嚴重的國家。

在中南美洲，巴拿馬總統府2日表示，巴拿馬總統柯狄索在一名貼身工作人員確診新冠肺炎後，已開始自主隔離。總統府並未透露染疫人員的姓名或職位。

斯洛伐克全民檢測 1%確診

日前實行全民檢測新冠病毒的東歐國家斯洛伐克，官方2日公布數字顯示，從接受檢測的三分之二人口當中，找到1%確診患者。斯洛伐克人口約540萬人，在經抗原檢測的362.5萬人中，有3萬8359人對病毒呈陽性反應，比例約1.06%。

英國全民普篩 利物浦本周開跑

英國利物浦的50萬人口，將從本周起實施新冠病毒全面篩檢 ，這也是英國第一個進行普篩的城市。BBC報導，只要在利物浦居住或工作的民眾，無論是否出現症狀都可以接受篩檢。這次普篩目的是盡可能判斷傳染源頭，盼藉此遏止疫情傳播。檢測點將遍及全市，包括照護中心、學校、大學、工作坊等。民眾可上網預約篩檢，或等待當局通知。約2000名軍方人員將協助普篩。

WHO：北韓逾萬人接受篩檢 無人確診

世界衛生組織（WHO）3日公布報告指出，北韓已對超過1萬人進行病毒篩檢，且檢測結果全部呈現陰性反應。

澳洲通報新增一起新冠肺炎本土病例，而紐西蘭在檢疫機構兩名工作人員病毒檢測呈陽性反應後，通報兩週多來首宗社區感染。

越南衛生部科技與訓練局副局長阮吳光表示，越南第一支新冠疫苗最早將在11月進行人體試驗。越南已將近3個月沒有本土病例。