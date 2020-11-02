英媒爆威廉王子曾染疫！「一度呼吸困難」

威廉王子10月21日出席倫敦市中心皇家馬斯登醫院橡樹癌症中心的奠基儀式，並會見患者和工作人員。（Getty Images）

英國 「太陽報」報導，英國威廉 王子4月曾確診新冠肺炎且一度「呼吸困難」，但為了不引發大眾恐慌而未對外公布。肯辛頓宮對報導不願置評。

今年3月底，71歲的英國王儲查理王子宣布確診，是第一位染疫的王室成員，自此之後王室就沒傳出確診病例。但太陽報報導，其實威廉王子在父親確診後不久，也在4月確診。

不過，當時英國首相強生緊接著查理王子後宣布確診，且病況危急，一度入住加護病房。威廉王子考慮到若公布首相、王室第一、第二順位繼承人相繼染疫，恐對大眾造成恐慌，因此未對外公布病情，僅在在諾福克郡的安默堡隔離。

消息人士說：「威廉王子被病毒整得很慘，一度呼吸困難。」不過，威廉認為當時英國有更重要的事情必須進行，包括第二次封城等計畫。他決心要履行職責。威廉在4月進行14次視訊或語音公務。

強生1日晚宣布英格蘭地區將從11月5日開始實施禁足令，非必要商店將全數關閉，預計直到12月2日解禁。英國1日新增2萬3254人確診，162人病故。

譚德塞 接觸確診者 自主隔離

此外，世衛秘書長譚德塞1日表示，他經證實有接觸到新冠肺炎篩檢呈陽性反應者，但他也說自己現在感覺良好，沒有任何症狀。譚德塞在推文中說：「我現在感覺很好，沒有出現任何症狀，但接下來幾天我會自行隔離，遵守WHO規定，並在家工作。」