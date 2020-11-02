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5周翻倍！歐洲確診破1000萬例 民眾暴動抗議封城

編譯中心／綜合1日電
西班牙各地民眾不滿疫情封鎖政策發生暴動，馬德里民眾10.31焚燒路邊垃圾。（歐新社）
西班牙各地民眾不滿疫情封鎖政策發生暴動，馬德里民眾10.31焚燒路邊垃圾。（歐新社）

路透統計，歐洲耗時近9個月才累計500萬例確診，但病例數在5周內增加一倍，1日突破1000萬例確診。俄羅斯新增逾1.8萬人確診，又創單日新高；駭客趁疫情作亂，英美400醫療院所遭勒贖軟體攻擊；澳洲則在睽違5個月後再現單日本土零確診。

歐至少14國 染疫住院創新高

中央社引述法新社報導，第2波疫情之下，上周至少14個歐洲國家的染疫住院人數達新高。情況最嚴重的國家是捷克，每10萬居民有62例疫情相關住院病例；其次是羅馬尼亞有57例、比利時51例，以及波蘭39例。

此外，俄羅斯1日通報新增1萬8665例確診，是單日新高，其中莫斯科有5261人染疫，染疫總數達到163萬6781人。另外，同日有245人不治，病故人數達2萬8235人。

歐洲在病例激增的狀況下，法國、德國及英國等多國已經宣布全國性的防疫封鎖令，德國波...
歐洲在病例激增的狀況下，法國、德國及英國等多國已經宣布全國性的防疫封鎖令，德國波昂一家餐廳無奈的題早打烊。（路透）

奧地利、葡萄牙 再祭封鎖措施

在病例激增的狀況下，法國、德國及英國已宣布全國性的防疫封鎖令，西班牙和義大利也加強防疫限制措施。葡萄牙宣布，首都里斯本在內的全國7成地區將自4日起實施封鎖，民眾除了上班上學或購物外不能外出，商店必須於晚間10時關門。

奧地利政府則宣布，3日起實施第2波封鎖與宵禁從至11月底，每晚8時至隔日早晨6時民眾非必要不得離開家中，也禁止一切公共活動與聚會，高中以下學校繼續開放，但高中和大學將採線上遠距學習。

另一個重災區西班牙，上周進入為期6個月的緊急狀態後，各地城市掀起一連串暴力抗爭。第2大城巴塞隆納在動亂的第2晚，抗議人士向警察丟擲石塊等物品；西班牙總理桑傑士譴責暴力行為。

澳洲睽違5個月 再現單日本土零確診

澳洲1日宣布，過去24小時境內無新增本土傳染病例。澳洲上次達到本土零確診的里程碑，得回溯到6月9日。但其後在維多利亞州爆發第二波疫情，導致州政府必須對首府墨爾本的500萬居民實施嚴格的封鎖及宵禁措施。澳洲網友紛紛留言慶祝6月初以來首見單日「全國零確診」。

日本擬第2次抗體檢查 掌握疫情

日本政府厚生勞動省將於12月進行第2次抗體檢查，調查民眾是否曾染疫，這次採檢人數上看萬人，希望藉此掌握夏季流行造成的感染擴散程度。南韓1日表示，將把強制戴口罩的規定擴大到三溫暖、婚禮等場所，作為新的社交距離規定一部分，為疫情長期蔓延做好準備。

全球疫情表
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