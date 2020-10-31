歐洲新冠達27.5萬死 多國新增確診創新高

德國薩日新增1萬8681例新冠肺炎確診，已是連續第三天創單日確診新高。（歐新社）

歐洲目前正遭受第二波新冠疫情 肆虐，根據衛生機構通報統計，今年初爆發疫情以來，確診病例已超過1000萬例。歐洲疫情嚴重程度在全球各大洲排名第3，僅次於拉丁美洲1120萬例，及亞洲1050萬例。此外，歐洲染疫死亡人數達27萬5000人，超過美加的23萬9000人。

波蘭30日通報新增確診2萬1629例、新增202例不治。波蘭面臨醫療院所人滿為患的困境，同時首都華沙可能爆發針對墮胎禁令的大規模抗爭，令人擔憂激化疫情。

俄羅斯疫情持續升溫，總染疫人數朝160萬大關逼近。（新華社）

俄羅斯30日新增1萬8283例，也創新高，新增包括首都莫斯科的5268例；累計自疫情爆發至今，俄羅斯確診數達159萬9976例。此外，同日通報新增355例死亡，累計染疫病故總數達2萬7656例。

烏克蘭 與匈牙利單日新增確診數同樣刷新。烏克蘭30日新增確診8312例、173人不治都創新高；匈牙利單日新增確診3286例。儘管疫情加劇，匈牙利總理奧班政府已解除針對大型集會的禁令，同時學校正常上課及商店開門營業。奧班指出，目前仍應遵守戴口罩的規定，但不會頒布任何新的管制措施。

另據CNN報導，德國 疾病管制機構羅伯特．科赫研究所（RKI）表示，國內30日通報新增1萬8681例確診。這已經是德國連續第三天創單日確診新高。RKI指出，德國目前共49萬9694例確診，1萬349例病故。