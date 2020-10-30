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拉美防疫楷模破功 阿根廷逾3萬人病故

編譯中心╱綜合29日電
阿根廷疫情嚴峻，7天平均單日死亡數為376例，為全球第5高。圖為布宜諾斯艾利斯市郊的一家醫院的重症監護室。(路透資料照片)
阿根廷疫情嚴峻，7天平均單日死亡數為376例，為全球第5高。圖為布宜諾斯艾利斯市郊的一家醫院的重症監護室。(路透資料照片)

官方數據顯示，截至29日11時，全球至少117萬5992人死於2019新冠肺炎，至少4456萬1260例確診；美國仍是疫情最嚴重國家，累計22萬7701人病故、885萬9300例確診；被視為拉丁美洲防疫典範的阿根廷則破功，7天平均單日死亡病例增至全球第5高，病故累計破3萬人。

阿根廷今年3月祭出嚴格的封鎖令，現在仍在實施部分防疫措施，但根據最新官方數據，境內確診累計113萬例，死亡病例累計達3萬71例。

路透數據顯示，阿根廷目前的7天平均單日死亡數為376例，為繼美國、印度、巴西與墨西哥後全球第5高。阿根廷的採檢「陽性率」也攀升。

另一個拉美國家哥倫比亞，境內確診病例累計破100萬例，不治病例累計達3萬753例。哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）宣布，將把選擇性隔離措施延長實施到11月底。

杜克說：「我已向衛生部長下了指示，我們將在11月1日發布政令，將選擇性隔離措施延長至11月30日，要求民眾負責任地保持社交距離，以維持目前的防疫狀態。」

哥倫比亞從3月展開5個多月的封鎖令，在9月初進入規定較為寬鬆的「選擇性」隔離階段，允許在餐廳與國際航班上用餐。

然而，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在被問到是否將效仿歐洲國家，實施嚴格措施遏止病例增加時，批評此舉帶有威權主義意味。

墨西哥衛生部通報，確診病例新增5595例，境內累計90萬6863例，死亡病例新增495例，累計9萬309例。

美國 墨西哥 防疫

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