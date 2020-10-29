英確診病殁數攀升 專家警告：第2波更致命

英國 新冠確診與病故人數直線攀升，專家警告第2波疫情 恐更加致命，呼籲英相強生趕緊採行更加嚴格的封城措施。

中央社報導，距離聖誕節 不到2個月，強生過去一直拿聖誕節為指標，希望生活能在過節前恢復正常。但現在看來顯然希望渺茫。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，英國緊急科學技術顧問（SAGE）已經警告強生，目前面對的第二波疫情恐怕比起第一波更加致命。

SAGE提供強生的預測圖顯示，雖然第2波疫情的高峰比起前一次低，但恐會持續更久，因此病故人數高峰期恐會長達數個月。根據最新數據，英國27日有2萬2885人確診，367人病故，整體確診人數來到91萬7575人。

首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）等科學顧問帶頭呼籲強生趕緊採取更多措施，減緩疫情擴散速度，否則每日病故人數恐在數周內迅速突破500人大關。

根據SAGE推估，英格蘭所有地區在12月中旬之前，恐怕都會進入最高疫情警報等級。

英國3級疫情警報等級分為「中等」、「高」與「非常高」。倫敦目前在中間的「高」等級。諾丁罕郡（Nottinghamshire）將於30日凌晨起進入「非常高」等級，所有不提供餐點的酒吧必須關閉，室內、室外均禁止超過6人集會。

然而，強生在推行防疫禁令時遭到地方大力反彈。他的保守黨同僚要求政府提出解禁路線圖，不能讓封城令無期限施行。

環境大臣尤斯蒂斯（George Eustice）今天則不願鬆口提早毀掉聖誕節。他表示，現在說沒辦法過聖誕節「時機還太早」，但坦言今年聖誕節「恐怕沒辦法像往年一樣大規模聚會」。