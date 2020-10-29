我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

英確診病殁數攀升 專家警告：第2波更致命

編譯中心╱綜合28日電

英國新冠確診與病故人數直線攀升，專家警告第2波疫情恐更加致命，呼籲英相強生趕緊採行更加嚴格的封城措施。

中央社報導，距離聖誕節不到2個月，強生過去一直拿聖誕節為指標，希望生活能在過節前恢復正常。但現在看來顯然希望渺茫。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，英國緊急科學技術顧問（SAGE）已經警告強生，目前面對的第二波疫情恐怕比起第一波更加致命。

SAGE提供強生的預測圖顯示，雖然第2波疫情的高峰比起前一次低，但恐會持續更久，因此病故人數高峰期恐會長達數個月。根據最新數據，英國27日有2萬2885人確診，367人病故，整體確診人數來到91萬7575人。

首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）等科學顧問帶頭呼籲強生趕緊採取更多措施，減緩疫情擴散速度，否則每日病故人數恐在數周內迅速突破500人大關。

根據SAGE推估，英格蘭所有地區在12月中旬之前，恐怕都會進入最高疫情警報等級。

英國3級疫情警報等級分為「中等」、「高」與「非常高」。倫敦目前在中間的「高」等級。諾丁罕郡（Nottinghamshire）將於30日凌晨起進入「非常高」等級，所有不提供餐點的酒吧必須關閉，室內、室外均禁止超過6人集會。

然而，強生在推行防疫禁令時遭到地方大力反彈。他的保守黨同僚要求政府提出解禁路線圖，不能讓封城令無期限施行。

環境大臣尤斯蒂斯（George Eustice）今天則不願鬆口提早毀掉聖誕節。他表示，現在說沒辦法過聖誕節「時機還太早」，但坦言今年聖誕節「恐怕沒辦法像往年一樣大規模聚會」。

疫情 聖誕節 英國

上一則

卡達機場發現棄嬰 竟要求檢查全機女乘客下體

下一則

取代希斯羅 巴黎戴高樂躍「歐洲最忙機場」

延伸閱讀

推特執行長 行事神秘戴鼻環 放任式管理風格面臨考驗

推特執行長 行事神秘戴鼻環 放任式管理風格面臨考驗
白登首次表態反擊電郵門：毫無根據 WSJ要他說清楚與中國財務往來

白登首次表態反擊電郵門：毫無根據 WSJ要他說清楚與中國財務往來
得養6孩、付前妻大筆贍養費 英相抱怨薪水低不夠用

得養6孩、付前妻大筆贍養費 英相抱怨薪水低不夠用
首相薪水太低不夠養兒育女？英媒爆強生明春辭職

首相薪水太低不夠養兒育女？英媒爆強生明春辭職

熱門新聞

俄羅斯日前發生​一起中毒命​案，一對年輕夫妻疑似吃下祖母自製酸菜後中毒身亡。(示意圖，Getty Images)

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

2020-10-25 10:01
參加婚禮的親友在臉書上分享71歲薩爾納親吻18歲諾妮的照片。圖／取自網路

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

2020-10-24 12:58
孟晚舟案26日在加國再度開庭。路透

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

2020-10-27 08:54
英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自ingimage

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

2020-10-24 08:26
犯下殺妻罪行的嫌犯千葉祐介。擷取自YOUTUBE

一屍兩命！他殺孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

2020-10-23 11:51
菲利普親王（中），本來和兩個孫子威廉（左二）、哈利（右一）都很親近。圖／路透資料照片

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

2020-10-24 10:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除