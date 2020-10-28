我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

歐洲疫情復燃…俄國單日增320死 法國恐再度全國封城

編譯中心／綜合27日電
不滿政府再實施防疫限制，包括義大利北部杜林的年輕人26日入夜後上街抗議、燃放爆竹，目擊者看到市中心的古馳等奢侈品商店遭到劫掠。（美聯社）
不滿政府再實施防疫限制，包括義大利北部杜林的年輕人26日入夜後上街抗議、燃放爆竹，目擊者看到市中心的古馳等奢侈品商店遭到劫掠。（美聯社）

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至27日晚間，全球至少116萬4755人死於新冠肺炎、4384萬1084例確診。俄羅斯日增320死創新高，伊朗單日病歿和新增確診人數都飆出新紀錄。不過，澳洲墨爾本連2天零確診，酒吧與餐廳將恢復營業。

俄羅27日通報新增320起死亡病例，創下單日新高。當局為此加強在公共場所戴口罩等防疫措施。俄國是全球染疫總數第4高國家，境內累計154萬7747人確診、2萬6589人病故。

波蘭通報新增1萬6300人確診，是單日新高紀錄。波蘭總理莫瑞維奇警告，人們參加有關墮胎權利的大規模抗議活動，無視大規模感染風險。境內確診病例累計達28萬229例，死亡病例達4615例。

義大利入夜示威 抗議嚴格封鎖限制

另一方面，法國疫情與醫院壓力日益嚴峻，世界報報導「疫情自此失去控制」，政府則27、28日連日召開國防會議，知情人士表示，29日起恐再度全國封城。路透報導，法國27日通報新增523例死亡、3萬3417人染疫，累計確診119萬8695例、死亡3萬5541例。

義大利27日新增2萬1994人染疫，創單日新高；同時新增221人病故，為5月中以來單日死亡人數首度破百。義大利總理25日下令餐廳和酒吧須於晚間6時打烊，電影院、健身房須歇業一個月，引起業者及反對黨不滿，全國十多個城市26日都有數百名到數千名群眾上街抗議。

義大利杜林民眾抗議抗疫措施。（美聯社）
義大利杜林民眾抗議抗疫措施。（美聯社）

在米蘭有數輛電車遭破壞，還有人縱火焚燒垃圾桶，年輕示威者投擲玻璃瓶等物體，鎮暴警力則以催淚瓦斯反制。鄰近米蘭的杜林和中部的那不勒斯省南部也有類似衝突；杜林的年輕人入夜後上街抗議、燃放爆竹，目擊者還看到市中心的奢侈品商店遭到劫掠。

南韓增3學生確診 35校暫關

亞洲部分，伊朗染疫死亡達3萬3299例，境內單日病歿和新增確診人數都創下新高紀錄。伊朗新增346人染疫死亡、6968人確診，染疫人數達58萬1824人。

南韓中央防疫對策本部通報，截至27日凌晨零時，境內確診新增88例，其中3例為學生，目前全國共有35所學校暫停到校上課。南韓至今累計確診2萬6043例，460例病歿，最近一天新增88例確診，包括72例社區感染、16例境外感染移入。

澳洲墨爾本 酒吧餐廳將解禁

澳洲第2大城墨爾本淪為疫情震央後，27日連續第2天無新增確診病例，歷經漫長的防疫封鎖，酒吧與餐廳正準備重新營業。澳洲自爆發疫情以來累計確診病例達2萬7541例，病故總數達905人，其中多集中在墨爾本所在的維多利亞州，迄今該州病例2萬341例，病故數字達817人。

挪威收緊集會人數

在歐洲國家之中，挪威的感染率偏低，但26日也決定採取嚴格措施，家庭以外的私人集會人數上限從200人減到50人，家庭聚會也不得邀請超過5名朋友。

而過去一周來，德國病例幾乎多了一倍。德國「畫報」報導，為防範第2波疫情蔓延，總理梅克爾正規畫實施「夜間封鎖」，重點是要酒吧及餐廳打烊、不准舉辦公開活動。此外，除了在確診病例特別多的地區以外，學校都不會停課。

此外，斯洛伐克總理馬托維奇26日說，將對全國民眾實施病毒採檢，預計本周末展開，或許因此就不用採取更嚴格的防疫措施。當局上周末在4個疫情嚴重地區試行採檢，逾9成民眾參與，政府將在未來兩個周末實施大規模採檢。

全球疫情表
全球疫情表

疫情 澳洲 防疫

上一則

比利時醫療瀕臨崩潰 要求染疫醫師看診

下一則

身價50億！曾邀麥可傑克森慶生 38歲汶萊派對王子病逝

延伸閱讀

嚴查違規聚會 霍布肯餐館、酒吧 周四起宵禁

嚴查違規聚會 霍布肯餐館、酒吧 周四起宵禁
川普密州造勢 嗆「白登一當選 就會讓賀錦麗繼任」

川普密州造勢 嗆「白登一當選 就會讓賀錦麗繼任」
歐亞疫情不平靜 伊朗單日確診及不治人數創新高

歐亞疫情不平靜 伊朗單日確診及不治人數創新高
中西部搖擺州染疫激增 川普頻往造勢 稱疫情正在扭轉

中西部搖擺州染疫激增 川普頻往造勢 稱疫情正在扭轉

熱門新聞

俄羅斯日前發生​一起中毒命​案，一對年輕夫妻疑似吃下祖母自製酸菜後中毒身亡。(示意圖，Getty Images)

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

2020-10-25 10:01
參加婚禮的親友在臉書上分享71歲薩爾納親吻18歲諾妮的照片。圖／取自網路

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

2020-10-24 12:58
英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自ingimage

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

2020-10-24 08:26
孟晚舟案26日在加國再度開庭。路透

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

2020-10-27 08:54
犯下殺妻罪行的嫌犯千葉祐介。擷取自YOUTUBE

一屍兩命！他殺孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

2020-10-23 11:51
菲利普親王（中），本來和兩個孫子威廉（左二）、哈利（右一）都很親近。圖／路透資料照片

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

2020-10-24 10:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」