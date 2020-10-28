歐洲疫情復燃…俄國單日增320死 法國恐再度全國封城

不滿政府再實施防疫限制，包括義大利北部杜林的年輕人26日入夜後上街抗議、燃放爆竹，目擊者看到市中心的古馳等奢侈品商店遭到劫掠。（美聯社）

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至27日晚間，全球至少116萬4755人死於新冠肺炎、4384萬1084例確診。俄羅斯日增320死創新高，伊朗單日病歿和新增確診人數都飆出新紀錄。不過，澳洲 墨爾本連2天零確診，酒吧與餐廳將恢復營業。

俄羅27日通報新增320起死亡病例，創下單日新高。當局為此加強在公共場所戴口罩等防疫 措施。俄國是全球染疫總數第4高國家，境內累計154萬7747人確診、2萬6589人病故。

波蘭通報新增1萬6300人確診，是單日新高紀錄。波蘭總理莫瑞維奇警告，人們參加有關墮胎權利的大規模抗議活動，無視大規模感染風險。境內確診病例累計達28萬229例，死亡病例達4615例。

義大利入夜示威 抗議嚴格封鎖限制

另一方面，法國疫情 與醫院壓力日益嚴峻，世界報報導「疫情自此失去控制」，政府則27、28日連日召開國防會議，知情人士表示，29日起恐再度全國封城。路透報導，法國27日通報新增523例死亡、3萬3417人染疫，累計確診119萬8695例、死亡3萬5541例。

義大利27日新增2萬1994人染疫，創單日新高；同時新增221人病故，為5月中以來單日死亡人數首度破百。義大利總理25日下令餐廳和酒吧須於晚間6時打烊，電影院、健身房須歇業一個月，引起業者及反對黨不滿，全國十多個城市26日都有數百名到數千名群眾上街抗議。

義大利杜林民眾抗議抗疫措施。（美聯社）

在米蘭有數輛電車遭破壞，還有人縱火焚燒垃圾桶，年輕示威者投擲玻璃瓶等物體，鎮暴警力則以催淚瓦斯反制。鄰近米蘭的杜林和中部的那不勒斯省南部也有類似衝突；杜林的年輕人入夜後上街抗議、燃放爆竹，目擊者還看到市中心的奢侈品商店遭到劫掠。

南韓增3學生確診 35校暫關

亞洲部分，伊朗染疫死亡達3萬3299例，境內單日病歿和新增確診人數都創下新高紀錄。伊朗新增346人染疫死亡、6968人確診，染疫人數達58萬1824人。

南韓中央防疫對策本部通報，截至27日凌晨零時，境內確診新增88例，其中3例為學生，目前全國共有35所學校暫停到校上課。南韓至今累計確診2萬6043例，460例病歿，最近一天新增88例確診，包括72例社區感染、16例境外感染移入。

澳洲墨爾本 酒吧餐廳將解禁

澳洲第2大城墨爾本淪為疫情震央後，27日連續第2天無新增確診病例，歷經漫長的防疫封鎖，酒吧與餐廳正準備重新營業。澳洲自爆發疫情以來累計確診病例達2萬7541例，病故總數達905人，其中多集中在墨爾本所在的維多利亞州，迄今該州病例2萬341例，病故數字達817人。

挪威收緊集會人數

在歐洲國家之中，挪威的感染率偏低，但26日也決定採取嚴格措施，家庭以外的私人集會人數上限從200人減到50人，家庭聚會也不得邀請超過5名朋友。

而過去一周來，德國病例幾乎多了一倍。德國「畫報」報導，為防範第2波疫情蔓延，總理梅克爾正規畫實施「夜間封鎖」，重點是要酒吧及餐廳打烊、不准舉辦公開活動。此外，除了在確診病例特別多的地區以外，學校都不會停課。

此外，斯洛伐克總理馬托維奇26日說，將對全國民眾實施病毒採檢，預計本周末展開，或許因此就不用採取更嚴格的防疫措施。當局上周末在4個疫情嚴重地區試行採檢，逾9成民眾參與，政府將在未來兩個周末實施大規模採檢。