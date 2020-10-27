南韓流感疫苗釀59死仍不喊停 新加坡暫停接種2款疫苗

南韓接種流感疫苗後死亡的病例增至59例，當局持續推行接種流感疫苗計畫。（路透）

在南韓 發生59起接種流感疫苗 死亡的案例後，新加坡 決定暫停使用包括賽諾菲在內的兩款流感疫苗，成為首批宣布暫停相關疫苗使用的國家之一。

韓聯社報導，南韓截至26日有59例接種流感疫苗後死亡案例。不過當局仍堅稱，接種疫苗和死亡直接關聯性極低，將繼續施打疫苗。從死亡病例年齡分布看，70多歲和80多歲死者最多，各占26例，60多歲的死者有2例，60歲以下則是5例。

南韓疾病管理廳舉行了相關會議分析20例病例死因。調查小組認為，沒發現接種疫苗後出現急性異常反應或重症異常反應等病例。接種同一批號疫苗後死亡病例雖達14例，但均未發現接種疫苗和死因存在明確因果關係。

不過，新加坡25日晚聲明表示，目前為止星國並未發生和流感疫苗有關的死亡案例，但仍決定暫停使用SKYCellflu四價流感疫苗和VaxigripTetr疫苗，並已與南韓聯繫，以獲得進一步消息。

SKYCellflu四價疫苗是由南韓的SK生物科學公司（SK Bioscience）製造，並由AJ生物公司（AJ Biologics）在星國當地配送；VaxigripTetra則是法國賽諾菲（Sanofi）生產，在星國由賽諾菲安萬特（Sanofi Aventis）負責配送。兩款都是這次南韓使用的流感疫苗之一。