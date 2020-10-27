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全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

歐洲多國擴大宵禁 加泰隆尼亞考慮周末封城

編譯中心／26日電
入冬後的歐洲，迎來第二波新冠肺炎疫情高峰，西班牙加泰隆尼亞自治區超前部署，考慮在這個周末開始，進入全城封鎖的防疫階段。（路透）
入冬後的歐洲，迎來第二波新冠肺炎疫情高峰，西班牙加泰隆尼亞自治區超前部署，考慮在這個周末開始，進入全城封鎖的防疫階段。（路透）

新冠肺炎疫情延燒，美國約翰霍普金斯大學統計數據顯示，截至26日晚，全球累計115萬7714人不治、4338萬5581人確診。世衛突發狀況首席專家萊恩說：「歐洲目前防疫措施遠遠落後，若要迎頭趕上疫情，就必須認真加把勁地採取措施。」

法單日染疫 恐達10萬

世衛統計資料25日顯示，全球新增確診連3天創單日新高，歐洲仍是重災區；法國新增逾5萬人感染，專家警告單日染疫數可能上衝10萬人。俄羅斯26日通報新增1萬7347例確診，創單日新高，染疫總數達到153萬1224人，另新增219人不治，病故人數達2萬6269人。俄羅斯至少有五分之一的國會議員染疫。

捷克28日起宵禁1周 

繼法國、比利時、西班牙宵禁後，捷克衛生部長26日宣布，28日至11月3日實施晚上9時至翌日清晨5時宵禁令；西班牙加泰隆尼亞自治區政府現在更考慮超前部署，研擬在這個周末開始實施全城封鎖，除非有正當理由像是上班或就醫之外，其餘任何人不得進入或離開；德國紐倫堡市市長26日則宣布，因疫情升溫，決定取消享譽國際的聖誕市集。

另外，義大利、希臘採取進一步的全國防疫封鎖措施。而瑞士衛生部長柏塞茲說，將在28日宣布新的防疫限制措施，以遏制疫情迅速蔓延，這可能會實施「很長一段時間」。

大馬確診新高 APEC改視訊

馬來西亞衛生部26日通報新增1240例確診，創單日新高，累計染疫人數增至2萬7805人，另新增7人死亡，病歿總數達236人。亞太經濟合作（APEC）領袖峰會將於11月20日登場，受疫情影響，APEC秘書處26日宣布主辦國馬來西亞決定採視訊會議形式。將是APEC經濟領袖峰會首度以視訊方式進行。

澳洲封鎖措施 本周解禁

澳洲第二大城墨爾本通報無新增確診及不治病例後，當局26日宣布，施行近4個月以來的繁重防疫封鎖措施，將在本周解禁。

全球疫情表
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