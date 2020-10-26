保加利亞總理染疫 3天前剛見過美國務次卿

保加利亞總理巴里索夫25日證實確診。（Getty Images）

新冠病毒擴散全球，確診及死亡病例不斷攀升。保加利亞總理波瑞索夫25日宣布確診；印度 央行總裁達斯也染疫。截至24日晚間，全球累計至少115萬2773人不治、4291萬8008例確診。

61歲的波瑞索夫在臉書發文指出，他的新冠病毒檢測呈陽性，但病症輕微，會進行居家隔離。波瑞索夫23日曾和國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿克拉奇會面，目前已知會美國駐索菲亞大使館。保加利亞確診病例過去幾周激增，截至25日累計逾3萬7500例確診、1084人不治。

美國國務次卿克拉奇恐有染疫風險。 （路透資料照片）

另外，印度央行總裁達斯今天也宣布確診。他在推特表示目前沒有症狀，在隔離期間會繼續工作。印度累計確診數超過780萬例，在世界各國排名第2，並有11萬8000多人死亡。

墨爾本延餐廳管制 東京增124例

澳洲疫情 熱點維多利亞州25日宣布，由於首府墨爾本北部郊區疫情再起，市內餐廳、咖啡館與酒館的嚴格管制措施，將予延後解除。

日本疫情持續延燒，東京25日新增124例確診，累計突破3萬；沖繩縣則新增31例，累計病例3165例。受疫情影響，旗下擁有全日本空輸（All Nippon Airways）的全日空控股公司，傳出到2022年度前將裁減約3500名員工；減少約30架客機。全日空控股將於27日發表事業結構改革方案。

大馬元首 駁回緊急狀態 建議

馬來西亞國家元首阿布杜拉沙25日駁回首相慕尤丁就遏止疫情頒布「緊急狀態」的建議。王宮發言人發表聲明說，國家元首對當局抗疫能力深具信心，因此現階段無需頒布緊急狀態。國家元首也呼籲國會議員不該再採取任何不負責任的作為，動搖現今的政府。

大馬10月以來每日確診病例都達3位數，屢屢創下確診新高；截至25日累計確診2萬6565例，229人死亡。