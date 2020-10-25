全球第8國！哥倫比亞確診破百萬大關

德國新冠肺炎死亡人數突破1萬人。當局已經加強防疫措施，包括禁止公共集會。（Getty Images）

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至美東時間24日晚間7時，全球至少114萬7709人死於新冠肺炎，至少42萬5550例確診。南美洲國家哥倫比亞成為全球第8個跨過百萬確診病例門檻的國家；法國累計確診增至108萬6497例，排名全球第5高。

哥倫比亞衛生部表示，過去24小時記錄到8769起新增病例，從3月6日疫情在哥國現蹤以來，全國染疫總人數來到100萬7711人。哥國是全球第8個染疫總人數突破百萬大關的國家，另外7國為美國、印度、巴西、俄羅斯、法國、阿根廷和西班牙。境內病故總人數則達3萬人。

法國24日通報新增4.5萬人確診，排名全球第5高。法國總統馬克宏表示，法國須與病毒奮戰到至少明年中。（歐新社）

法增4.5萬例全球第5多

歐洲新冠肺炎疫情仍相當嚴峻，單日新增病例數過去10天多了一倍以上。法國24日通報新增4萬5422人確診，再創新高紀錄，有138人染疫不治，累計病故攀升至3萬4645人。法國總統馬克宏23日表示，法國須與病毒奮戰到至少明年中；法國5000張加護病房病床，目前已被新冠患者占去近半。

德國 染疫死亡 突破1萬人

奧地利新增3614人染疫，創下單日新高；英國新增2萬3012例，較先前增加；德國染疫死亡人數24日則突破1萬大關，當局已經加強防疫措施，包括禁止公共集會。總理梅克爾上周要求民眾減少社交並且盡可能待在家中。她說，「我們的冬天、聖誕節會是怎麼樣子，將在未來數天和數周決定」。

西國逾半地方政府 促中央頒緊急狀態

西班牙是第一個確診病例破百萬的歐盟國家，總理桑傑士23日則示警，表示境內確診恐怕已超過300萬例。目前西班牙17個地區當中，已經有10個地方政府要求中央頒布緊急狀態，以便當地實施宵禁 、限制人員流動，以遏止病毒傳播。

桑傑士所屬的社會勞工黨在國會並不享有多數優勢；他表示，要實施宵禁，須宣布新的緊急狀態，他希望所有地方政府先達成共識。

瑞士23日單日新增確診6634例，創下新高，預料下周將實施更嚴格的全國性限制措施，但校園應不會停課。在荷蘭，醫院因不堪負荷，開始將病患轉送德國。葡萄牙23日在3個北部行政區實施封鎖措施，影響15萬人，且全國交通將在下周周末假期受限。希臘也宣布24日在首都雅典等區域實施夜間宵禁，於凌晨0時30分到清早5時執行。