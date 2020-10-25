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美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩

波蘭總統染疫 5天前和2國總統同場開會

編譯中心／綜合24日電
保加利亞總統拉德夫（左起），愛沙尼亞總統卡尤萊德和波蘭總統杜達10月19日在愛沙尼亞首都舉行的投資論壇前合影。（歐新社）
保加利亞總統拉德夫（左起），愛沙尼亞總統卡尤萊德和波蘭總統杜達10月19日在愛沙尼亞首都舉行的投資論壇前合影。（歐新社）

波蘭總統辦公室24日宣布，總統杜達確診新冠肺炎，目前身體狀況良好。杜達何時感染目前雖然還不清楚，但他在19日出席在愛沙尼亞舉行的投資論壇，曾和保加利亞總統雷德夫（Rumen Radev）、愛沙尼亞總統卡尤萊德（Kersti Kaljulaid）會面，卡尤萊德表示檢測呈陰性，雷德夫則在保加利亞首都接受隔離。

路透報導，波蘭衛生部官員說，近來和總統接觸的人士須隔離，其中包括新科法網女單冠軍斯威雅蒂。波蘭23日新增1萬3632例確診，累計24萬1946確診、4351人不治。波蘭目前進入全國「紅色警戒」封鎖狀態，部分小學關閉，幾乎全國居家上班，所有的餐廳、酒吧、咖啡館關閉。

土耳其伊斯坦堡巿長染疫

土耳其第一大城伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯24日確診，發言人稱，在醫院接受治療的伊瑪莫魯「健康狀況良好」。土耳其中心地帶的安納托利亞地區已進入第2波疫情高峰。土耳其23日新增2165名人確診、74人死亡，累計35萬7693例確診、9658例病故。

前重量級拳王基輔市長確診

曾是WBC重量級拳王的烏克蘭首都基輔市長維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）今天表示，新型冠狀病毒檢測呈現陽性，目前自我隔離。

烏克蘭地方選舉將25日登場，一般預料克里契科可望贏得連任。他在社群媒體上寫道：「在最不方便時刻我確診了。今天冠狀病毒檢測呈陽性。」自2014年起擔任基輔市長的克里契科是前世界重量級拳王，他的弟弟瓦拉基米爾．克里契科曾兩度奪得世界重量級拳王頭銜。

烏克蘭目前累計確診逾33萬7000例，超過6200人不治。

檢測 烏克蘭 社群媒體

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