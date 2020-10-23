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新冠疫情惡化 法擴大宵禁 全國7成人口關室內

編譯中心／綜合22日電
比利時利用被遺棄的建築物建立軍用野戰醫院來治療新冠肺炎病人。(Getty Images)
比利時利用被遺棄的建築物建立軍用野戰醫院來治療新冠肺炎病人。(Getty Images)

截至格林威治標準時間22日11時，全球至少113萬3136人死於新冠肺炎，累計至少4130萬4020例確診。法國確診人數破百萬。把原先在9個城市實施的宵禁防疫措施擴大到國內大片地區，約4600萬人被迫在夜間待在室內，幾近全國7成人口。

中央社引述法新社報導，法國單日新增確診人數屢創新高，全國累計病例超過100萬，巴黎和其他8個法國城市上周末起，晚間9時到隔天清晨6時實施宵禁。法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）宣布，明天午夜起，限制措施將擴大到另外38個省和法屬玻里尼西亞，為期6周，本土共54省、約三分之二人口受影響。

比利時外長惡化 送加護病房

比利時疫情期間擔任看守總理的外交部長威爾梅斯（Sophie Wilmes）上周確診後，已送加護病房救治。45歲威爾梅斯上周病毒檢測呈陽性反應，並且自主隔離，但她的病情惡化，21日晚間被送到布魯塞爾一家醫院。

威爾梅斯的發言人說：「她的意識清醒，可以和人溝通。」她的發言人也證實威爾梅斯在加護病房治療。來自威爾梅斯辦公室的消息來源表示，她的情況「穩定」。

俄衛生部長自主隔離

俄羅斯再新增1萬5971起確診病例，290人染疫死亡，俄羅斯新聞社（RIA news agency）引述俄羅斯衛生部長穆拉希科（Mikhail Murashko）幕僚的說法報導，穆拉希科在家庭成員病毒檢測呈陽性反應後，將自主隔離。

德國染疫人數攀升情況「非常嚴重」，過去24小時新增1萬1287例，創下單日新高紀錄。此外也對瑞士、愛爾蘭、波蘭和奧地利大部分地區發布旅遊警示。

中央社引述法新社報導，德國今天通報，過去24小時新增1萬1287例COVID-19確診，創下單日新高紀錄，打破16日的原有紀錄7830例，且遠高於昨天通報的7595例。這使得德國累計確診達到39萬2049例，其中9905例死亡。

德國疾病防控機關「羅伯特‧科赫研究所」（Robert Koch Institute，RKI）警告德國民眾，若無必要避免前往瑞士、愛爾蘭、波蘭和奧地利8個省，奧地利僅剩卡林西亞（Carinthia）一省未列入旅遊警示。

德國 俄羅斯 檢測

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