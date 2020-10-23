英媒：阿根廷防疫錯誤 確診破百萬

阿根廷實施隔離7個月，檢測數量不高，也是造成新冠肺炎染疫病例破百萬主因。(美聯社)

阿根廷實施隔離7個月，新冠肺炎 染疫病例卻破百萬，英國媒體報導指出，檢測 數量低、策略錯誤、忽略內地感染速度及長達數月隔離致社會厭倦，造成抗疫失敗。

阿根廷迄22日為止，感染2019新冠肺炎確診病例數達105萬3650例，2萬7957例死亡，是全球染疫人數最高的第5個國家，僅次於美國、印度、巴西和俄羅斯等人口大國。

英國廣播公司（BBC）報導， 阿根廷是南美地區最早實施大規模隔離限制的國家之一，限制交通人員流動，關閉公司企業和商家，禁止所有商業航班及中長途巴士，直至22日才重啟內地航班，但阿根廷迄今感染確診病例數竟達105萬3650例。

雖然當地政府一直強調阿根廷表現優於許多國家，尤其是在歐洲和拉丁美洲，並避免了醫療系統崩潰。

不過，報導指出，這卻無法解釋總人口數4500萬的阿根廷，感染新冠肺炎人數已超過100萬，成為全球感染數和每天死亡人數最多的國家之一。每百萬居民有607人染疫死亡，全球排名第12位，近3個月死亡人數從2400人快速增加至已超過2萬7千人。

根據英國廣播公司報導，阿根廷防疫 失效有幾大原因，包括檢測數過少，當地許多防疫專家都同意阿根廷缺乏大量採檢，以及未對染疫接觸者進行有效追蹤。另也未依世界衛生組織（WHO）建議，進行大規模檢測及追蹤，尤其是「無症狀感染者」。

當地政府消息來源解釋，低採檢率是因有效的採檢成本很高，這對疫情前早處於嚴重財政、經濟危機的阿根廷是一大障礙。

報導分析，「策略錯誤」也是原因之一，連政府當局也承認誤判新冠肺炎在當地擴散情形。有專家指出，政府最大錯誤之一是沒有阻止病毒在貧民區擴散，當地有許多貧民區缺水、衛生條件差，人口集中很難執行隔離。

另外，防疫只集中在布宜諾斯艾利斯大都會區，忽略內部省分地區，自9月以來內部各省確診病例迅速增加，比布宜諾斯艾利斯感染人數多。

報導強調，政府所堅持長達數個月的隔離政策，反導致社會精疲力盡，加上經濟所需，許多阿根廷人早已放棄維持社交距離。政府雖禁止公共場所聚會，許多人就改舉辦室內家庭聚會和社交聚會。

尤其，反對黨及許多反對隔離民眾甚至多次舉行抗議政府的大規模遊行活動，參加的民眾也多未遵守隔離、社交距離規定。反對者批評，長達數月之久的隔離期很明顯無法持續，因此沒有任何一個國家執行如此長久隔離，反而導致阿根廷成千上萬的中小企業破產，經濟危機更加惡化。