西、法新冠確診破百萬 德衛生部長染疫

西班牙新冠肺炎確診破百萬例，圖為一對情侶坐在數千西班牙國旗旁，相互親吻。(Getty Images)

西班牙與法國新冠疫情 拉警報，成為歐洲聯盟（EU）兩個新冠肺炎 確診案例破100萬的國家。西班牙衛生部表示，過去24小時境內新增1萬6973起病例。

綜合媒體報導，為防止疫情擴散，西班牙馬德里大區據報考慮從周末起，在午夜至上午7時實施宵禁，避免民眾聚集。自加納利群島（Canary Islands）中偏遠的戈梅拉島（La Gomera）1月31日出現首起病例後，西班牙至今累計已有100萬5295起病例。

德衛生部長確診

德國 衛生部今天也宣布，衛生部長史巴恩確診新冠肺炎，目前他僅有「類似感冒的症狀」。德國累計已近40萬人染疫，40歲的史巴恩正是德國的抗疫要角之一。

德國之聲（DW）報導，德國衛生部表示，史巴恩（Jens Spahn）已立即接受隔離，並曾和他接觸過的所有人，但總理梅克爾（Angela Merkel）內閣中沒有其他成員得自主隔離。

德國目前正出現新一波確診潮，過去一週病例創紀錄新高，當局為此引進更嚴格的公共生活限制措施。

捷克副總理染疫

路透報導，東歐國家捷克疫情同樣嚴重，第一副總理兼內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）證實，自己的病毒檢測呈陽性反應。

捷克20日新增1萬1984例確診病例，創單日新高記錄；過去24小時內，又有106人染疫死亡，病歿總數達到1619人。

捷克政府下令關閉大部分商店和服務機構，並試圖將一切活動限制在必要行程內，例如工作和就醫，遏止疫情快速蔓延。相關措施將在22日上午6時生效，一直實施到11月3日。

俄羅斯通報新增1萬5700起確診病例，又有317人不治，是單日新高紀錄。染疫總數達到144萬7335人，病故人數達2萬4952人。