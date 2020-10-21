全球第5嚴重！阿根廷確診人數破100萬大關

天主教教宗方濟各（右）20日首次在公共場所戴上口罩。（路透）

美國約翰霍普金斯大學數據，全球截至20日晚間9時至少4055萬7757例確診新冠肺炎、112萬3203不治。阿根廷昨成為全球第五個確診人數突破100萬例的國家，前四名分別是美國、印度、巴西和俄羅斯。全球盼望疫苗早日開發解救疫情 ，但世衛首席科學家直言，年輕與健康者恐2022年才打得到。

阿根廷是全球五個確診破百萬例國家中，人口最少的國家，過去24小時新增1萬2982例確診、451人不治，累計達100萬2662例確診、2萬6716例不治。

阿根廷的病例暴增已讓醫院和醫護工作相當緊繃，已使用超過64%的加護病房床位，若干省分的醫護系統瀕臨崩潰。阿根廷對外邊界仍維持關閉，不過國內航班已恢復，供獲得政府批准的民眾因為醫療、家庭或工作因素搭機。

此外，哥倫比亞政府19日表示，境內醫療衛生人員遭施暴件數創下20年新高，受害者大多為防疫工作者。哥國確診累計達97萬4139例、2萬9272人死亡。

俄羅斯、伊朗 確診單日新高

伊朗衛生部20日表示，過去24小時新增5039人確診，創下單日新高紀錄，染疫人數達53萬9670人；同時新增322人染疫死亡，累計3萬1034人不治。

俄羅斯20日通報新增1萬6319例確診，包括首都莫斯科4999起，創下單日新高紀錄，染疫總數達到143萬1635人；過去24小時又有269人不治，病故人數達2萬4635人。

英國單日病故 逾4個月新高

英國20日有2萬1331人確診，241人病故，較一周前病故人數攀升23.8%；這也是英國時隔4個多月再度出現病故人數破突破200人的紀錄。英相強生宣布，曼徹斯特的疫情警報等級將從23日凌晨起提升至「非常高」，意味著酒吧必須暫停營業，不同家庭的民眾不可見面，無論場所是在室內或室外。

義國疫情飆 教宗首度公共場所戴口罩

路透報導，義大利確診不斷上升，梵蒂岡也有4名瑞士近衛隊成員確診。教宗方濟各20日首次在公共場所戴上口罩，與其他宗教領袖一同參加為世界和平祈禱的活動。方濟各只在演講時脫下口罩，結束後又戴上口罩。

土耳其當局 考慮夜間或周末宵禁

土耳其新冠肺炎疫情持續升溫。隨天氣轉冷，民眾聚會逐漸改到室內進行卻未能遵守防疫規定，當局正就「冬令措施」展開評估，內容包括在人口較多的省實施夜間或周末宵禁。衛生部19日通報新增2026人確診、75人死亡，累計為34萬9519人染疫、9371例病故。這是自從5月6日以來，土耳其單日通報病例數首度超過2000例。

新加坡 呼吸檢測 法 60秒知是否感染

新加坡疫情趨穩，星國政府將試行在商務活動、婚宴等大型活動前，要求參與者先接受抗原快速檢測。另外，新加坡也有望於年底前進入第3階段解封，小型聚會人數將放寬至8人。

新加坡國立大學的新創公司研發一套呼吸檢測法，60秒內即可知道受檢者是否感染新冠肺炎，初步試驗的準確率超過90%。這套方法適用於機場等需要大量檢測的場所。

此外，印度衛生部20日公布資料顯示，單日新增病例創近3個月來新低，新增病例數9月達高峰後，仍維持下滑趨勢。但假期季節將至，專家警告疫情恐再升溫。路透報導，印度過去24小時通報新增4萬6790起病例，總病例數來到將近760萬起，在全球僅次於美國；20日也通報新增587人不治，病故總人數來到11萬5197人。

阿根廷成為全球第五個確診人數突破100萬例的國家。圖為一名紅十字會志工為布宜諾斯艾利斯貧民窟民眾量體溫。（美聯社）